뉴진스 해린 / 사진=크리스챤 디올 뷰티

그룹 뉴진스(NewJeans) 해린의 근황이 공개됐다.뷰티 브랜드 D사는 24일 해린의 모습이 담긴 비하인드 사진을 공개했다. 해린은 지난 20일 서울 서초구 신세계백화점 강남점에서 열린 브랜드 오프닝 행사에 참석했다.사진 속 해린은 검은색 드레스에 긴 머리를 반묶음으로 연출했다. 자연스럽게 내린 앞머리와 웨이브를 넣은 헤어스타일이 눈길을 끈다. 따뜻한 색감의 조명 아래 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다.또 다른 사진에서는 립스틱을 입술 가까이 가져간 채 정면을 응시하고 있다. 맑은 피부 표현과 은은한 입술 색상이 두드러진다. 크리스마스트리 모양의 장식 앞에서 포즈를 취하는 모습도 공개됐다.해린이 공식 행사에 참석한 것은 지난 9월 이후 약 두 달 만이다. 그는 지난 9월 7일 서울 잠실에서 열린 이 브랜드 행사에 참석하며 어도어 복귀 후 처음으로 공식석상에 모습을 드러냈다. 이번 행사는 복귀 이후 두 번째 공식 일정이다.한편 뉴진스는 소속사 어도어와의 전속계약 분쟁 이후 팀 활동을 중단한 상태다. 해린과 혜인, 하니는 어도어로 복귀했으며, 민지는 소속사와 향후 활동을 협의 중인 것으로 알려졌다. 다니엘은 전속계약 해지를 통보받은 뒤 법적 분쟁을 이어가고 있다.지난 7월에는 민지, 하니, 해린, 혜인이 함께 등장한 데뷔 4주년 기념 영상 '2026 Summer of NewJeans'가 공개됐다. 다만 새 앨범이나 공연 등 구체적인 팀 활동 재개 일정은 아직 발표되지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr