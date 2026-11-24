'가족계획2' 12월 18일 공개된다. / 사진제공=쿠팡플레이

'가족계획2' 스틸이 공개됐다. / 사진제공=쿠팡플레이

배우 박호산, 전혜진, 강기영이 '가족계획' 시즌2에서 수상한 가족으로 뭉친다. 광인시를 움직이는 막강한 영향력의 인물들로 변신한 세 배우는 배두나의 가족을 위협하며 새로운 갈등을 예고한다.쿠팡플레이 시리즈 '가족계획' 시즌2는 24일 광인재단 가족의 모습을 담은 스틸을 공개했다. '가족계획' 시즌2는 새로운 도시에서 과거를 감춘 채 살아가던 영수(배두나 분)네 가족이 과거의 진실을 마주한 영수와 함께 악의 근원을 추격하고 복수를 펼치는 이야기다.새로운 도시 광인시로 이사한 영수네 가족은 평범한 일상을 꿈꾸지만, 또 다른 범상치 않은 가족과 마주한다. 지훈(로몬 분)과 지우(이수현 분)가 광인고로 전학 가면서 만나게 되는 광인재단의 주요 인물들이다.박호산은 광인재단을 움직이는 수장 민국 역을, 전혜진은 광인 어머니회 회장 선희 역을 맡았다. 강기영은 광인재단 이사장 제열을 연기한다. 세 사람은 광인시에서 막강한 영향력을 행사하며 영수네 가족을 위협하는 빌런으로 등장한다.공개된 스틸에는 고급스러운 저택을 배경으로 모인 세 배우의 모습이 담겼다. 화려한 식탁에 둘러앉아 있지만 화목한 분위기보다는 서늘한 긴장감이 감돈다. 겉보기에는 우아하고 번듯한 인물들이지만 범상치 않은 말투와 행동으로 수상한 분위기를 자아낸다.박호산은 거대한 초상화 앞에 서 있거나 웅장한 복도를 걷는 모습으로 광인 가족의 중심에 선 민국의 위압감을 드러낸다. 최근 디즈니+ '재혼 황후'에서 강렬한 악역 연기를 선보인 그는 이번 작품에서도 서늘한 카리스마를 보여줄 예정이다. 특히 칼을 손에 쥔 박호산의 모습은 우아한 저택의 분위기와 대비를 이루며 긴장감을 높인다.전혜진은 누군가의 대화를 엿듣거나 은밀하게 귓속말을 주고받는 모습으로 선희의 날카롭고 예민한 면모를 드러낸다. 광인 어머니회 회장이라는 직함 뒤에 어떤 속내를 감추고 있을지 궁금증을 자아낸다.전혜진은 드라마 '비밀의 숲2' 이후 약 6년 만에 배두나와 다시 만난다. 이번에는 서로 다른 가족에 속한 인물로 등장하는 만큼 두 배우가 펼칠 팽팽한 연기 대결에도 관심이 쏠린다.강기영은 광인재단 이사장 제열로 변신한다. 영화 '부활남', 드라마 '이상한 변호사 우영우' 등에서 다양한 캐릭터를 소화해 온 그는 이번 작품에서 또 다른 모습을 선보인다.공개된 스틸 속 강기영은 총을 들고 있거나 품속에 감춘 무언가를 꺼내려는 수상한 행동으로 눈길을 끈다. 인물의 속내를 쉽게 짐작할 수 없는 모습이 앞으로의 전개에 궁금증을 더한다.박호산과 전혜진 사이에 흐르는 미묘한 신경전도 포착됐다. 서로 마주 보고 있는 두 사람의 모습에서는 같은 광인 가족에 속해 있으면서도 각기 다른 욕망과 비밀을 품은 인물들의 복잡한 관계가 엿보인다.겉으로는 우아하지만 속내를 알 수 없는 광인 가족이 영수네 가족과 어떤 사건으로 얽히게 될지 주목된다. 두 가족의 대립을 예고한 '가족계획' 시즌2는 오는 12월 18일 오후 8시 쿠팡플레이에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr