그룹 카라 멤버 고(故) 구하라가 세상을 떠난 지 7년이 흘렀다. / 사진=텐아시아DB

그룹 카라 멤버 고(故) 구하라가 세상을 떠난 지 7년이 흘렀다. / 사진=구하라 SNS

그룹 카라 멤버 고(故) 구하라가 세상을 떠난 지 7년이 흘렀다. 생전 전 남자친구와의 법적 분쟁으로 고통을 겪었던 그는 사망 이후에도 유산 상속을 둘러싼 가족 간 갈등으로 안타까움을 더했다. 이를 계기로 추진된 '구하라법'은 올해부터 시행됐다.구하라는 2019년 11월 24일 서울 강남구 청담동 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 28세.1991년생인 구하라는 2008년 카라의 새 멤버로 합류하며 연예계에 데뷔했다. 이후 '프리티걸', '허니', '미스터', '루팡', '스텝' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 카라는 2013년 K팝 여성 가수 최초로 일본 도쿄돔에서 단독 공연을 개최하며 현지에서도 인기를 얻었다.그러나 구하라는 생전 전 남자친구의 폭행과 사적인 동영상을 이용한 협박으로 힘겨운 시간을 보냈다. 해당 사건은 디지털 성폭력 문제에 대한 사회적 관심을 높이는 계기가 됐다. 이후 전 남자친구는 폭행과 협박 등 혐의로 유죄 판결을 확정받았다.고인이 세상을 떠난 뒤에는 유산 상속을 둘러싼 갈등이 불거졌다. 어린 시절 가족을 떠난 친모가 상속권을 주장하자 친오빠 구호인 씨는 2020년 상속재산분할 심판청구 소송을 제기했다. 구호인 씨는 양육 의무를 다하지 않은 부모의 상속권을 제한하는 이른바 '구하라법' 제정에도 나섰다. 해당 내용을 담은 민법 개정안은 2024년 8월 국회 본회의를 통과했으며, 올해 1월 1일부터 시행됐다.고인을 향한 추모도 이어지고 있다. 구호인 씨는 지난해 기일에 "기억해 주는 사람이 있으면 영원히 사는 거래"라는 글과 함께 동생이 안치된 공간을 공개했다. 사진에는 팬들이 남긴 꽃다발과 편지 등이 놓여 있었다. 카라 역시 구하라를 기억하며 활동을 이어가고 있다. 2022년 데뷔 15주년 기념 앨범 '무브 어게인(MOVE AGAIN)'을 발매했으며, 2024년에는 구하라가 생전에 녹음한 목소리가 담긴 '헬로(Hello)'를 공개했다.카라는 내년 데뷔 20주년을 맞는다. 구하라의 7주기를 맞아 국내외 팬들은 SNS를 통해 고인을 추모하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr