한승연이 스페셜 MC로 출연한다. / 사진제공=채널A

한승연이 스페셜 MC로 출연한다. / 사진제공=채널A

그룹 카라 한승연이 '개와 늑대의 시간2'에 스페셜 MC로 다시 출연한다. 최근 반려견 사진을 찍어주는 유튜브 채널을 개설했다는 소식도 밝힌다.오는 25일 방송되는 채널A 예능 '개와 늑대의 시간2' 44회에서는 앞서 6기 솔루션에 참여했던 한승연이 15기 스페셜 MC로 합류해 김성주, 강형욱과 함께한다.반려견 누비를 키우고 있는 한승연은 최근 펫 포토그래퍼로 활동을 시작했다고 밝힌다. 그는 "아이돌계 강형욱답게 강아지 사진을 찍어주는 유튜브 채널도 개설했다"고 말한다.한승연은 지난 18회 출연 이후 주변 사람들에게 들었던 이야기도 꺼낸다. 당시 그는 반려견 도디가 집 밖으로 나가지 못하도록 문을 막아선 바 있다. 한승연은 해당 장면에 대해 "'한승연 쫄았다'라는 제목이 붙어 주변 사람들에게 이야기를 정말 많이 들었다"며 억울해한다. 이어 "이번에는 여지가 없는 모습을 보여드리도록 하겠다"고 각오를 밝힌다.15기 솔루션은 '가능한 사랑'을 주제로 진행된다. 이번 방송에서는 프렌치 불독, 골든 리트리버, 푸들, 퍼그 등 반려견 네 마리와 반려묘 한 마리를 키우는 가정이 등장한다. 한승연은 이들의 일상을 살펴보며 반려견 보호자로서 자신의 의견을 전할 예정이다.'개와 늑대의 시간2'는 반려견의 문제 행동뿐만 아니라 보호자의 태도와 양육 환경 등을 살펴보고 해결책을 제시하는 프로그램이다. 매주 수요일 밤 10시 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr