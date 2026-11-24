방송인 박슬기가 딸이 영어 캠프를 가기 전 스몰 토킹을 나누고 있다. / 사진=박슬기 SNS

방송인 박슬기가 딸이 영어 캠프를 가기 전 스몰 토킹을 나누고 있다. / 사진=박슬기 SNS

방송인 박슬기의 첫째 딸이 유창한 영어 회화 실력으로 눈길을 끌고 있다.박슬기는 지난 23일 자신의 인스타그램에 "첫찌랑 오랫동안 떨어져 있을 생각에 잠시 슬펐지만 너만 좋으면 됐지 뭐😅 아프지 말고 잘 다녀와"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박슬기가 두 딸과 함께 공항에 도착한 모습. 비행기를 기다리던 박슬기는 필리핀 세부로 영어 캠프를 떠나는 첫째 딸과 잠시 대화를 나눴다. 특히 딸은 박슬기의 간단한 대화들에 긴 문장을 만들어 내뱉는 등 유창한 회화 능력을 보였다. 영상을 찍어주던 남편도 "허허"라며 놀란 듯한 반응을 보였다.박슬기는 1986년생으로 올해 41세다. 1살 연상의 비연예인과 2016년 결혼했으며, 4년 만에 첫째 딸, 이후 또 4년 만에 둘째 딸을 품었다.박슬기는 현재 셋째를 임신 중이다. 그는 지난 18일 공유한 젠더리빌 이벤트 영상을 통해 모친 앞에서 풍선을 터뜨렸다. 아들을 뜻하는 파란색 종이 꽃가루가 쏟아지면서 모친은 "슬기도 아들을 가질 수 있구나. 대박이다"라며 기쁜 마음을 표출했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr