공명과 한효주가 MBC '너의 그라운드'에서 호흡을 맞췄다. / 사진제공=MBC

유지훈과 전소영이 공명과 한효주의 고등학생 시절을 연기한다. / 사진제공=MBC

배우 전소영이 한효주의 고등학생 시절을 연기한다. / 사진제공=MBC

BH엔터테인먼트 소속 배우 3명이 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'에 나란히 출연한다. 한효주와 최근 소속사를 옮긴 공명이 주연으로 호흡을 맞추는 가운데, 같은 소속사 신예 전소영이 한효주의 아역을 맡았다.오는 12월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '너의 그라운드'는 한 번의 좌절로 선수 생활에 위기를 맞은 야구선수 강해환(공명 분)이 변호사 출신 에이전트 서희승(한효주 분)을 만나 다시 꿈을 향해 나아가는 과정을 그린 로맨스 드라마다.극 중 서희승과 강해환의 인연은 11년 전 고등학생 시절로 거슬러 올라간다. 승부욕 강한 전교 1등 서희승과 야구에 재능을 지닌 강해환은 이른 새벽 각자의 꿈을 위해 노력하던 중 우연히 마주친다. 쪽지 한 장으로 시작된 두 사람의 관계는 서로에게 속마음을 털어놓을 만큼 가까워지지만, 뜻하지 않은 이별을 맞는다.24일 공개된 스틸컷에는 서희승과 강해환의 고등학생 시절부터 성인이 된 이후까지의 모습이 담겼다. 두 인물의 어린 시절을 맡은 전소영과 유지훈은 각각 교복과 야구 유니폼을 입고 첫사랑의 기억을 표현했다. 서로를 바라보며 웃는 모습에서는 두 사람이 가까워지는 과정도 엿볼 수 있다.11년이 흐른 뒤 서희승와 강해환은 서로 다른 상황에서 재회한다. 서희승은 대형 로펌의 변호사로 성장했고, 한때 유망주였던 강해환은 깊은 슬럼프에 빠진 상태다. 두 사람은 스포츠 에이전트와 야구선수라는 새로운 관계로 다시 만나 과거의 인연을 이어간다.이번 작품에서 전소영은 한효주가 연기하는 서희승의 고등학생 시절을 맡았다. 두 배우는 모두 BH엔터테인먼트 소속으로, 한 인물의 과거와 현재를 각각 연기하게 됐다. 상대역인 공명 역시 지난 10월 BH엔터테인먼트에 새 둥지를 틀었다. 2020년부터 약 6년간 몸담았던 사람엔터테인먼트를 떠나 이적하면서 한효주와 같은 소속사에서 호흡을 맞추게 됐다.흥미로운 점은 공명의 아역을 맡은 유지훈이 사람엔터테인먼트 소속이라는 사실이다. 유지훈은 지난 20일 사람엔터테인먼트와 전속계약을 체결한 신예 배우로, 공명이 6년간 활동했던 소속사에 새롭게 합류했다. 이에 따라 공명과 유지훈은 같은 인물의 현재와 과거를 연기하면서 서로 다른 시기에 사람엔터테인먼트와 인연을 맺었다는 공통점도 갖게 됐다.앞서 BH엔터테인먼트 소속 배우들이 같은 드라마에 출연한 사례는 여러 차례 있었다. 지난해 방송된 '미지의 서울'에서는 박보영과 박진영이 남녀 주인공으로 호흡을 맞췄다. 같은 해 공개된 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'에서도 이진욱과 정채연이 함께 출연했다.올해 방송된 '미혼남녀의 효율적 만남' 역시 한지민과 박성훈이 주연으로 만난 작품이다. 두 배우 모두 BH엔터테인먼트 소속이다. 이번 '너의 그라운드'에서는 한효주와 공명, 전소영까지 같은 소속사 배우 3명이 출연한다는 점에서 눈길을 끈다.'너의 그라운드' 제작진은 "촬영 현장에서도 전소영과 유지훈이 11년의 세월을 지나 한효주와 공명으로 다시 나타난 듯한 착각을 불러일으킬 만큼 높은 싱크로율을 보여줬다"며 "외적인 모습뿐만 아니라 서로를 바라보는 눈빛과 분위기까지 자연스럽게 이어져 네 배우가 완성할 재회 서사가 더욱 기대된다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr