24일 패션 매거진 '싱글즈'는 이종석과 함께한 12월호 디지털 커버 3종을 공개했다./ 사진=패션 매거진

24일 패션 매거진 '싱글즈'는 이종석과 함께한 12월호 디지털 커버 3종을 공개했다./ 사진=패션 매거진

24일 패션 매거진 '싱글즈'는 이종석과 함께한 12월호 디지털 커버 3종을 공개했다./ 사진=패션 매거진

배우 이종석이 왕자 캐릭터를 소화하기 위해 승마부터 왈츠까지 배운 사실이 알려졌다.24일 패션 매거진 '싱글즈'는 이종석과 함께한 12월호 디지털 커버 3종을 공개했다.이종석은 디즈니+ '재혼 황후'에서 서왕국의 왕자 하인리 역을 맡아 신민아, 주지훈, 이세영과 호흡을 맞췄다. 하인리는 화려한 외모와 능청스러운 성격을 지닌 인물로, 나비에를 향한 애정을 드러내면서도 비밀을 간직하고 있다.이종석은 왕족 특유의 기품과 우아한 몸짓을 표현하기 위해 승마와 왈츠를 익혔다. 특히 극 중 하인리가 새 '퀸'으로 변하는 설정에 맞춰 새의 움직임을 구현하는 과정에도 이종석의 몸짓이 참고 자료로 활용됐다. 이번 작품을 통해 조수원 감독과 세 번째로 호흡을 맞춘 점도 눈길을 끈다. 두 사람은 앞서 드라마 '너의 목소리가 들려', '피노키오'를 통해 인연을 맺었다.이종석은 이번 인터뷰에서 조수원 감독과의 재회부터 동료 배우들과의 호흡, 작품을 선택하는 기준과 연기를 대하는 태도의 변화 등에 관해 이야기했다. 평소 취향과 일상, 앞으로 도전하고 싶은 분야에 대해서도 전했다.한편 '재혼 황후' 공개 전 2539만 명이었던 이종석의 공식 인스타그램 팔로워는 지난 20일 기준 2600만 명을 돌파했다. 작품 공개 이후에만 60만 명 이상이 늘어난 것이다. '재혼 황후' 역시 공개 17일 만에 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 종합 1위에 오르며 전 세계 45개국 정상을 차지했다.이종석의 화보와 인터뷰 전문은 '싱글즈' 12월호에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr