김우빈이 '기프트'로 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=tvN

김우빈이 '기프트'로 안방극장에 복귀한다. / 사진제공=tvN

프로야구 시즌이 막을 내린 가운데 배우 김우빈이 야구를 소재로 한 드라마를 '기프트'를 선보인다.24일 tvN 새 토일드라마 '기프트' 측은 김우빈과 덕천고 야구부의 다양한 순간을 담은 포스터를 공개했다. '기프트'는 불의의 사고 이후 특별한 능력을 얻게 된 전 프로야구 투수코치가 전국 꼴찌 고교 야구부의 감독으로 부임하며 벌어지는 이야기를 그린다. 카카오웹툰에서 연재 중인 정이리이리 작가의 동명 야구 웹툰을 원작으로 한다.공개된 포스터에는 진지한 표정으로 경기장을 응시하는 정민용(김우빈 분)을 중심으로 덕천고 야구부의 경기 장면과 야구부장 윤서진(서은수 분)의 따뜻한 시선, 학부모들의 응원 모습 등이 담겼다.서로를 격려하며 기쁨을 나누는 순간부터 좌절을 딛고 다시 일어서는 모습까지 야구를 통해 성장하는 인물들의 이야기를 예고했다. 특히 '야구에도 인생에도 정답은 없다'라는 문구는 단순히 경기의 승패를 넘어 각자의 방식으로 삶을 마주하는 인물들의 서사에 대한 궁금증을 높인다.전국 꼴찌 야구부의 감독으로 변신한 김우빈이 선수들과 어떤 성장기를 그려낼지 관심이 쏠린다.'기프트'는 다음 달 5일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr