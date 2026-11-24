이수연은 지난 23일 방송된 SBS Life '더트롯쇼'에 출연해 조항조의 대표곡 '고맙소'를 열창했다.

가수 이수연이 어린 나이가 믿기지 않는 깊은 감성으로 트로트 팬들의 마음을 울렸다.이수연은 지난 23일 방송된 SBS Life '더트롯쇼'에 출연해 조항조의 대표곡 '고맙소'를 열창했다.이날 이수연은 순백의 투피스 의상을 입고 무대에 등장했다. 단아하면서도 청순한 비주얼로 시선을 사로잡은 그는 첫 소절부터 호소력 짙은 목소리로 무대를 채웠다. 특유의 맑은 음색에 섬세한 감정 표현을 더해 곡의 애절한 분위기를 살렸다.특히 10대라는 어린 나이에도 오랜 세월을 함께한 부부의 사랑과 고마움을 담은 노래를 자신만의 감성으로 풀어내 눈길을 끌었다. 이수연은 안정적인 가창력과 풍부한 표현력을 바탕으로 원곡과는 또 다른 매력을 선사했다.'고맙소'는 2017년 발매된 조항조의 대표곡으로, 오랜 시간 곁을 지켜준 배우자를 향한 사랑과 감사의 마음을 담고 있다. 인생의 깊이가 묻어나는 가사와 애틋한 멜로디로 꾸준히 사랑받아 온 곡이다.이수연은 이러한 원곡의 정서를 소녀 특유의 순수하고 따뜻한 감성으로 재해석했다. 어린 나이와 대비되는 성숙한 무대 매너와 가창력으로 차세대 트로트 주자로서의 가능성을 보여줬다.한편 이날 '더트롯쇼'에는 이수연을 비롯해 김용빈, 김태연, 마이진, 빈예서, 손태진, 은가은, 조정민, 박구윤, 배아현, 신승태, 윤수현, 이창민, 장한별, 하루 등이 출연해 다채로운 무대를 꾸몄다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr