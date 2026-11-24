개그우먼 이세영이 학창 시절을 회상했다. / 사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 학창 시절을 회상했다. / 사진=이세영 SNS

개그우먼 이세영이 성형하기 전 학창 시절을 공유했다.이세영은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "수능 끝난 기념으로 추억 팔이"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이세영이 또래 학생들과 어울려 학교생활에 충실하고 있는 모습. 특히 지금과 많이 다른 과거 얼굴에 대해 이세영은 "두 번째 사진부터 AI 아니고 웃긴 필터 씌운 것도 아니다"라며 해명에 나서기도 했다.앞서 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 그는 "쌍꺼풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다"며 외모 콤플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.한편 이세영은 1989년생으로 올해 38세다. 2011년 MBN 1기 공채 개그맨으로 발탁돼 tvN '코미디빅리그' 출연과 'SNL 코리아'에 잇따라 얼굴을 비추면서 얼굴을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr