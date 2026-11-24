'고딩형사'가 2027년 1월 개봉한다. / 사진제공=NEW

'고딩형사' 예고편이 공개됐다. / 사진제공=NEW

'고딩형사' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=NEW

'고딩형사'에서 윤경호가 열아홉 살 고등학생으로, 김혜윤이 서른 살 형사로 변신한다. 두 사람이 교복을 입고 같은 고등학교에 전학 오면서 벌어지는 이야기가 스크린에 펼쳐진다.영화 '고딩형사'(감독 양준호)가 2027년 1월 개봉을 확정하고 1차 포스터 2종과 예고편을 공개했다. '고딩형사'는 자타공인 동안 형사와 태어날 때부터 성숙한 외모를 지닌 고등학생이 뜻밖의 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 수사극이다.윤경호는 얼굴은 형사 같지만 마음은 여리고 순수한 열아홉 살 소년 규진을 연기한다. 실제 나이보다 훨씬 성숙한 외모 때문에 고등학생으로 보이지 않는 인물이다. 공개된 포스터에서는 세상 물정 모르는 순박한 표정으로 캐릭터의 반전 매력을 엿볼 수 있다.김혜윤은 경찰대 수석 출신의 서른 살 형사 희연 역을 맡았다. 앳된 외모를 활용해 고등학생으로 위장 잠입하는 인물로, 교복 차림에도 예리한 눈빛과 의미심장한 미소를 보여준다.공개된 포스터 2종에는 서로 다른 사연을 지닌 두 전학생의 모습이 담겼다. "수상한 전학생들이 왔다"라는 문구와 함께 윤경호와 김혜윤이 나란히 교복을 입고 등장한다. 고등학생이지만 형사처럼 보이는 윤경호와 형사이지만 고등학생처럼 보이는 김혜윤의 대비가 웃음을 예고한다.1차 예고편에서는 같은 날 태양고등학교로 전학 온 규진과 희연의 학교생활이 펼쳐진다. 또래보다 훨씬 성숙한 규진의 외모와 서른 살이라는 실제 나이를 숨긴 희연의 행동이 주변 인물들의 의심을 불러일으킨다.두 사람의 극과 극 성격과 외모가 만들어내는 코믹한 상황에 주변 인물들과의 호흡이 더해진다. 이서환과 유수빈도 출연해 극에 힘을 보탠다.예고편 후반부에는 본격적인 수사와 액션 장면이 등장한다. 규진은 점차 수사와 액션에 눈을 뜨고, 희연은 고등학교 생활에 적응해 나간다.특히 희연이 "이 사건 공조로 가시죠"라고 제안하는 장면은 두 사람이 의문의 사건을 해결하기 위해 손을 잡게 될 것을 예고한다. 서로 다른 정체와 사연을 지닌 두 전학생이 어떤 사건에 휘말릴지 궁금증을 높인다.'고딩형사'는 2027년 1월 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr