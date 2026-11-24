가수 진성이 홈쇼핑에서 활약 중인 근황을 밝혔다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

진성이 자신의 가수 인생을 돌아본다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

가수 진성이 홈쇼핑에서 자신의 이름을 내건 상품을 수십만 개 판매한 근황을 전한다.오는 25일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '내 장르에 태클을 걸지 마~♪' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 진성을 비롯해 최재림, 딘딘, 이무진이 출연한다.최근 진성은 가수 활동 외에도 홈쇼핑 판매에 참여하고 있다. 갈비탕, 도가니탕, 우거지탕 등 자신의 이름을 붙인 식품을 선보이고 있으며 지금까지 약 40~50만 개가 팔렸다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다.진성은 홈쇼핑에서 상품을 판매하는 자신만의 방법도 소개한다. 오랜 가수 생활을 통해 익힌 입담을 활용한다는 그는 녹화 현장에서 직접 판매 시연에 나선다. 상품 구성을 하나씩 추가하며 구매를 권하는 모습에 MC들도 웃음을 보였다는 후문이다.무명시절의 이야기도 들려준다. 진성은 과거 고속도로 휴게소에서 판매하는 메들리 음반으로 이름을 알리며 이른바 '길보드 차트' 4대 천왕으로 불렸다고 회상한다. 당시에는 얼굴보다 목소리가 먼저 알려졌지만 '안동역에서'가 인기를 얻은 뒤 방송 출연 기회가 크게 늘었다고 한다.특히 '안동역에서'의 인기가 높아지면서 하루에 공개방송을 다섯 차례나 소화한 적도 있었다고 밝힌다. 진성은 자신을 찾아주는 곳이 많아진 데 대한 기쁨과 함께 무명 시절 무대에 설 기회가 얼마나 간절했는지도 전한다.처음으로 거액의 계약금을 손에 쥐었을 당시 겪었던 일도 공개한다. 오랜 무명 생활 끝에 1억 원을 받게 된 진성은 돈을 집에 두고 외출하는 것조차 불안했다고 털어놓는다. 결국 밖에 나갔다가 걱정스러운 마음에 다시 집으로 돌아온 적도 있었다고 설명한다.진성은 배드민턴 국가대표 안세영 선수를 향한 팬심도 드러낸다. 평소 안세영의 경기를 보기 위해 여러 스포츠 채널을 찾아본다는 그는 선수와 예상치 못한 인연이 생겼던 사연을 들려준다. 기회가 된다면 직접 만나 식사를 대접하고 싶다는 바람도 밝힌다.'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr