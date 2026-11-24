소속사 제공

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배우 곽선영이 새로운 프로필 사진을 공개하며 다채로운 매력을 드러냈다.소속사 프레인TPC는 최근 곽선영의 새 프로필 사진을 공개했다. 사진 속 곽선영은 청순하고 단아한 모습부터 세련되고 시크한 분위기까지 상반된 콘셉트를 소화하며 시선을 사로잡았다.화이트 톤의 의상을 착용한 곽선영은 긴 생머리와 자연스러운 메이크업으로 청초한 분위기를 자아냈다. 차분한 눈빛과 은은한 미소가 어우러져 특유의 부드럽고 우아한 매력을 한층 돋보이게 했다. 특히 현재 출연 중인 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로' 속 모습과는 또 다른 분위기로 눈길을 끌었다.이어 공개된 사진에서는 180도 달라진 모습을 선보였다. 블랙 베스트와 재킷에 데님 팬츠를 매치한 곽선영은 강렬한 레드 립으로 포인트를 줬다. 여기에 카리스마 넘치는 눈빛과 당당한 포즈를 더해 도회적이면서도 시크한 분위기를 완성했다.곽선영은 현재 '크래시2 : 분노의 도로'에서 뛰어난 무술 실력과 끈질긴 수사력을 갖춘 민소희 역으로 활약하고 있다. 극 중 교통범죄수사팀(TCI)의 반장으로 등장해 한층 강렬해진 액션과 통쾌한 수사 활약을 펼치고 있다.무대 복귀도 앞두고 있다. 곽선영은 오는 12월 5일 개막하는 연극 '오픈 더 도어'에서 더 나은 삶을 위해 고군분투하는 윤주 역을 맡는다. 드라마와 연극을 오가며 폭넓은 연기 활동을 이어갈 예정이다.한편 곽선영이 출연하는 ENA '크래시2 : 분노의 도로'는 매주 월, 화요일 오후 10시 방송된다. 연극 '오픈 더 도어'는 12월 5일부터 대학로 예스24 아트원 3관에서 공연된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr