남다름이 길스토리이엔티와와 새출발에 나선다. / 사진=텐아시아DB

아역 출신 배우 남다름이 김남길의 소속사 길스토리이엔티와 전속계약을 체결했다.24일 길스토리이엔티는 "작품마다 캐릭터 맞춤형 호연을 펼치는 남다름과 동행하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.이어 "남다름은 다양한 장르를 담아내는 마스크부터 높은 몰입감을 선사하는 연기력까지 겸비한 배우"라며 "남다름만의 출중한 재능과 고유한 매력이 더욱 빛날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이다. 앞으로도 활발한 활동을 전개해 나갈 남다름에게 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.남다름은 드라마 '꽃보다 남자'로 데뷔했다. 이후 '피노키오', '육룡이 나르샤', '당신이 잠든 사이에'를 비롯해 영화 '노브레싱', '군도:민란의 시대' 등 다수의 작품에서 유명 배우들의 어린 시절을 연기하며 얼굴을 알렸다.드라마 '아름다운 세상'에서는 극을 이끄는 주역으로 성장하며 연기력을 인정받았다. 지난 2022년에는 만 19세의 이른 나이에 현역으로 입대해 국방의 의무를 마쳤다.전역 후 '드라마 스페셜 2024 - 사관은 논한다'로 복귀한 남다름은 '마이유스'에서 배우 송중기의 아역을, '자백의 대가'에서 고세훈 역을 맡으며 활동을 이어왔다. 최근에는 개인 인스타그램 계정을 새롭게 개설하며 팬들과 직접 소통에 나섰다.한편 남다름이 전속계약을 체결한 길스토리이엔티는 김남길이 설립한 종합 엔터테인먼트 기업으로 김남길과 이현욱 등이 소속돼 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr