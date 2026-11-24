가수 윤민수가 아들 윤후와 데이트에서 독특한 머리 스타일을 보여주고 있다. / 사진=SNS 갈무리

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가수 윤민수와 윤후 부자의 화목한 근황이 전해졌다.지난 23일 한 소셜 미디어에는 "윤주모네 주막에 윤부자가 떴습니다"라며 넷플릭스 '흑백요리사' 출연으로 얼굴을 알린 술빚는 윤주모의 가게에 가수 윤민수와 아들 윤후가 방문한 게시물이 업로드됐다.함께 공개된 사진과 영상들 속에는 윤주모가 마련한 술안주들이 먹음직스럽게 세팅된 모습. 특히 윤민수와 윤후는 윤주모를 사이에 두고 각자 포즈를 취했다. 이따 윤민수의 독특한 머리 스타일이 눈길을 끌었다. 일부 누리꾼들은 "머리에 배 껍질 뭐죠", "양파 썰어뒀나요" 등의 반응을 보였다.윤민수는 결혼 18년 만인 2024년 김민지 씨와 파경을 맞았다. 이후 출연한 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서 윤민수는 "가족은 적어도 일주일에 한 번은 모여서 밥을 먹어야 한다"고 강조한 바 있다.윤후는 2006년생으로 올해 20세다. 미국 노스캐롤라이나 대학교에서 경영을 전공하고 있었으나 최근 유튜브 채널 '네오라이브 뮤직'에 출연해 "학교를 2년 다니다가 휴학했다. 지금은 노래를 시작한 상태"라고 설명했다.음악을 다시 시작한 계기는 아버지 윤민수였다. 그는 "17살 때 우연히 아버지 앞에서 노래를 부를 기회가 있었는데 '재능이 있는 것 같다'고 하셨다"며 "그때 음원을 하나 내고 나서 내가 음악을 좋아했다는 사실을 다시 깨달았다"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr