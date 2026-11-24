'재혼 황후'가 11월 25일 최종화를 공개한다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 프로덕션 비하인드가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'재혼 황후' 프로덕션 비하인드가 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

신민아와 주지훈의 어린 시절 초상화부터 주지훈의 침실에 숨겨진 비밀 통로까지, 디즈니+ '재혼 황후' 속 황실 공간에 담긴 비밀이 공개됐다. 제작진은 소품과 미술에 등장인물의 과거와 성격을 반영하며 작품의 세계관을 구축했다.디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'는 오는 25일 마지막 9~10회 공개를 앞두고 제작 비하인드를 공개했다. 극 중 황실 소식지와 초상화, 인물별 공간에 담긴 세 가지 비밀이 눈길을 끈다.'재혼 황후'는 동대제국의 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 받아들이는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와 재혼하겠다고 선언하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.첫 번째 비밀은 극 중 등장하는 황실 소식지다. 제작진은 화면에 잠깐 등장하는 소식지에도 실제 극 중 사건과 인물들의 이야기를 기사 형태로 담았다. 단순히 황실 분위기를 연출하기 위한 소품이 아니라 동대제국에서 벌어진 사건을 전달하는 신문처럼 제작한 것이다.여지나 작가는 "소식지 같은 소품도 시청자가 내용을 읽어보았을 때 재미를 느낄 수 있을 만큼 공을 들여 작업했다"고 밝혔다. 짧게 스쳐 지나가는 지면의 내용까지 구성해 가상의 제국에 현실감을 더했다.두 번째는 황실 곳곳에 걸린 초상화다. 제작진은 동대제국의 역사를 보여주기 위해 선대 황제의 초상화를 대복도에 배치했다.이태훈 미술감독은 "동대제국의 뿌리를 시각적으로 구축하기 위해 대복도에 걸린 선대 황제의 초상화를 세밀하게 구현했다"고 설명했다.신민아와 주지훈이 연기하는 나비에와 소비에슈의 어린 시절 초상화도 제작됐다. 두 사람이 어린 시절부터 함께 자란 사이라는 설정을 시각적으로 보여주기 위해 황실 여러 공간에 배치한 것이다. 두 인물이 오랜 시간을 공유한 관계라는 사실을 대사뿐 아니라 공간을 통해서도 나타났다.세 번째 비밀은 인물의 성격을 반영한 공간 설계다. 나비에의 공간에는 레드와 옐로우 계열의 색채를 사용했다. 강인한 황후의 카리스마와 내면의 고독을 함께 표현하기 위해 명암 대비도 활용했다.침실과 집무실, 응접실을 일렬로 배치한 점도 특징이다. 제작진은 공간의 구조와 동선을 통해 나비에의 감정선을 표현하고자 했다.반면 소비에슈의 공간은 블루와 그린, 블랙 계열로 꾸몄다. 황제로서의 무게감을 강조하면서 나비에의 공간과 대비를 이루도록 했다. 침실 한편에는 비밀 통로까지 설치해 소비에슈의 이중적인 면모를 드러냈다.제작진은 이처럼 공간의 색채와 구조를 통해 인물들의 성격뿐 아니라 관계와 권력의 위치까지 표현했다.'재혼 황후'는 오는 25일 디즈니+에서 마지막 9~10회를 공개한다. 총 10부작이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr