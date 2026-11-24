'신인감독 김연경2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진=텐아시아DB

'신인감독 김연경2'가 흥행을 이어가고 있다. / 사진제공=MBC

MBC 예능 '신인감독 김연경2'가 시청률과 화제성 부문에서 연일 흥행을 이어가고 있다. 시즌1에 이어 시즌2까지 흥행에 성공하면서 김연경의 연말 시상식 대상 수상 가능성에도 관심이 쏠린다.굿데이터코퍼레이션이 발표한 펀덱스 리포트에 따르면 '신인감독 김연경2'는 6주 연속 TV 비드라마 화제성 1위를 차지했다. TV-OTT 일요일 비드라마 화제성 부문에서도 첫 방송 이후 7주 연속 정상에 올랐다.TV-OTT 비드라마 동영상 부문에서는 5주 연속 1위를 기록했다. 포항시체육회전 3연승을 확정한 윤영인의 스파이크부터 베트남 원정 첫 세트를 마무리한 황연주의 공격까지 선수들의 활약이 화제를 모았다. 유튜브 채널 '원더독스 라커룸'을 통해 공개되는 선수단의 비하인드 영상 역시 시청자들의 호응을 얻고 있다.지난 22일 방송된 7회에서는 '필승 원더독스'가 실업팀 강호 포항시체육회를 세트 스코어 3대 1로 꺾으며 3연승을 달성했다. 이어 시즌2 첫 해외 원정에 나선 원더독스는 베트남 정규리그 1위 팀인 호아 쩟 득장 라오까이(이하 라오까이)를 만났다. 주축 선수들의 공백에도 김연경 감독의 서브 공략을 앞세워 첫 세트를 따냈다.시청률에서도 성과를 거뒀다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이날 방송은 2054 시청률 3.0%를 기록하며 일요일 전체 예능 프로그램 가운데 1위를 차지했다. 첫 방송 이후 7주 연속 1위다. 특히 황연주의 공격으로 라오까이전 첫 세트를 따낸 순간에는 분당 최고 시청률이 7.5%까지 치솟으며 자체 최고 기록을 경신했다.오는 29일 방송되는 8회에서는 첫 세트를 내준 라오까이가 195cm의 장신 블로커를 앞세워 반격에 나선다. 생존 확정까지 단 1승을 남겨둔 원더독스가 해외 원정에서도 승리를 거둘 수 있을지 주목된다.'신인감독 김연경2'는 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr