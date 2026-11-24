권은비, 솔라 / 사진=텐아시아 DB

RBW 패밀리 콘서트 _2027 RBW Family Concert in Taipei 포스터 / 사진=RBW

그룹 마마무 솔라와 문별, 권은비 등이 내년 2월 대만에서 열리는 RBW 패밀리 콘서트에 출연한다.RBW는 2027년 2월 13일 타이베이 린커우 체육관에서 '2027 RBW Family Concert in Taipei'를 개최한다. 이번 공연에는 RBW를 비롯해 DSP미디어, 스트레인지랩 소속 아티스트들이 참여한다.RBW가 패밀리 콘서트를 여는 것은 2023년 5월 개최한 'RBW 2023 SUMMER FESTIVAL Over the Rainbow' 이후 약 3년 9개월 만이다.출연진은 총 7팀이다. 마마무(MAMAMOO) 솔라(Solar)와 문별(Moon Byul), 권은비(KWON EUNBI), ONEWE(원위), 오마이걸(OH MY GIRL), 영파씨(YOUNG POSSE), 엑스러브(XLOV)가 무대에 오른다.솔라와 문별은 각자의 음악적 개성을 살린 무대를 선보일 예정이다. 올해 RBW에 합류한 권은비도 출연진에 이름을 올렸다. 밴드 ONEWE는 서정적인 노랫말을 바탕으로 한 밴드 사운드를 들려줄 계획이다.오마이걸은 청량하고 몽환적인 분위기의 대표곡들을 선보인다. 영파씨는 힙합을 기반으로 한 퍼포먼스를 준비하고 있으며, 엑스러브는 젠더프리 콘셉트를 활용한 음악과 무대를 선보일 예정이다.이번 콘서트는 밸런타인데이를 하루 앞두고 열린다. RBW는 '꿈이 실현되는 다리를 세계로 연결하겠다(Rainbow Bridge World)'는 회사의 정체성을 공연에 반영해 서로 다른 음악적 색깔을 가진 아티스트들을 한자리에 모은다는 계획이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr