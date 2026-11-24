배우 정우성이 자신이 공동 설립한 아티스트컴퍼니의 지분을 일부 매각하며 주요 주주 자리에서 물러났다. 최근 사내이사직에서 물러난 데 이어 보유 주식까지 처분하면서 동료 배우 이정재와의 사업적 관계에도 관심이 쏠리고 있다.24일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 정우성은 지난 19일부터 23일까지 총 세 차례에 걸쳐 아티스트컴퍼니 주식 15만 5000주를 장내 매도했다.이에 따라 정우성의 보유 주식은 기존 171만 4108주에서 155만 9108주로 줄었다. 지분율 역시 10.99%에서 9.9998%로 감소했다. 이번 주식 매각으로 정우성은 주요 주주 지위에서도 벗어나게 됐다.앞서 정우성은 지난 2일 아티스트컴퍼니 사내이사직에서 물러난 바 있다. 이달 들어 경영 일선에서 물러난 데 이어 지분까지 축소하면서 회사 내 역할에 변화가 생기는 모습이다.이 가운데 아티스트컴퍼니와 이정재, 정우성 사이의 거래 내역도 주목받고 있다. 아티스트컴퍼니는 최근 정정 분기보고서를 통해 두 배우와의 거래를 기존 '대주주 이외의 이해관계자와의 거래'에서 '대주주와의 영업거래'로 수정했다.공시된 내용에 따르면 올해 1월부터 9월까지 이정재의 개인사업체 버던트힐스와 진행한 연기자 정산비 거래 규모는 약 28억 9900만원이다. 정우성의 개인사업체 마치와의 거래액은 약 11억 3600만원으로 집계됐다. 두 사람이 공동 소유한 서울 청담동 건물의 임대차 거래액도 약 7억 1100만원에 달한다.한편 아티스트컴퍼니는 2016년 이정재와 정우성이 함께 설립한 매니지먼트사다. 배우 매니지먼트를 기반으로 성장한 아티스트컴퍼니는 영화와 드라마 제작 등으로 사업 영역을 넓혀왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr