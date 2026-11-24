BJ 과즙세연이 방시혁 하이브 의장과의 관계를 둘러싼 루머에 직접 입을 열었다. /사진=유튜브 채널 '펀치라인스' 캡처

BJ 과즙세연이 방시혁 하이브 의장과의 관계를 둘러싼 루머에 직접 입을 열었다. /사진=유튜브 채널 '펀치라인스' 캡처

인터넷 방송인 BJ 과즙세연이 방시혁 하이브 의장과의 관계를 둘러싼 루머에 직접 입을 열었다. 그는 성관계 의혹을 재차 부인하는 한편 자신의 재산을 언급하며 수위 높은 발언을 쏟아냈다.최근 유튜브 채널 '펀치라인스'에는 '[로스트파티3] 유튜버 사냥'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 지난 8월 30일 녹화된 해당 공연은 출연자들이 상호 합의하에 서로를 소재로 농담을 주고받는 '로스트'(Roast) 형식으로 진행됐다. 제작진은 "장르 특성상 성역 없는 코미디를 지향하고 있으며 욕설, 성적인 표현, 정치 사회적으로 민감한 내용이 포함돼 있다. 시청에 유의하시기 바란다"고 당부했다.출연진은 과즙세연과 방시혁 의장이 과거 미국에서 함께 포착됐던 일을 소재로 농담을 던졌다. 진행을 맡은 코미디언 김주환은 과즙세연을 소개하는 과정에서 방 의장과의 일화를 언급했다. 이돈호 변호사 역시 "과즙세연 님한테는 회장님이 없다. 의장님만 있다"고 장난쳤다.과즙세연은 무대에 올라 자신과 방 의장을 둘러싼 루머에 정면으로 대응했다. 그는 "마지막으로 방시혁 사건에 대해서 말씀 좀 드리겠다. 아무리 아니라고 해도 돈 때문에 방시혁과 잤냐고 왜 이렇게 물어보냐"며 "너네는 돈 때문에 자고 싶구나? 안 잤다"고 강조했다.그는 자신의 경제력까지 언급했다. 과즙세연은 "나랑 방시혁 자산 차이보다 나랑 니들 자산 차이가 훨씬 크다. 거지 새X들아"라고 말했다. 그러면서 "나와 밥 먹는 식사권을 사려면 700만 원을 내야 한다"며 이날 공연을 마친 뒤 700만 원을 내고 뒤풀이에 참석하지는 않겠다고 농담해 객석의 웃음을 자아냈다.2000년생인 과즙세연은 1972년생인 방시혁 의장보다 28살 어리다. 2019년 아프리카TV에서 인터넷 방송을 시작했으며 유튜브와 틱톡 등에서도 활동하고 있다. 과즙세연은 2024년 미국의 거리 풍경을 소개하는 한 유튜브 채널 영상에서 방 의장과 함께 걷는 모습이 포착되며 주목받았다. 이후 두 사람의 관계를 둘러싼 확인되지 않은 추측이 이어졌고, 과즙세연은 이번 공연에서도 관련 루머가 사실이 아니라고 선을 그었다. 현재 그는 동료 인터넷 방송인 BJ 케이와 공개 열애 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr