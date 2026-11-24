25기 영자가 회사에 취직했다는 사실이 알려졌다./사진=SNS

25기 영자가 회사에 취직했다는 사실이 알려졌다./사진='벙벙튜브'

'나는 솔로' 25기 영자가 인테리어 회사에 취업했다.24기 영식은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '벙벙튜브'에 올렸던 진주 유등축제 데이트 영상 고정 댓글을 통해 "25기 영자님이 최근에 인테리어 회사에 취업하셨다. 다 같이 축하 댓글 부탁드린다"고 밝혔다.이어 "그림 작가로 활동하고 바쁜 와중에 취업 준비하느라 정말 고생 많았다. 새로운 출발 진심으로 축하하고 앞으로 좋은 일만 가득하길 바란다"며 응원했다.이를 본 영자는 자신의 SNS에 "너무 감사하다. '벙벙튜브' 최고"라는 글을 올리며 화답했다. 앞서 영자는 해당 유튜브 영상에 출연해 그림 작가 활동을 이어가면서 낮에는 인테리어 회사 취업을 준비 중이라는 근황을 알린 바 있다.SBS Plus·ENA '나는 솔로'와 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에 출연해 얼굴을 알린 영자는 '나솔사계' 종영 전 크리에이터 소속사와 계약을 맺어 구설에 올랐다. 당시 제작진은 계약 위반과 출연자 의무 위반을 이유로 라이브 방송 출연을 제한했다.논란이 커지자 영자는 "그림 작업과 콘텐츠 활동을 이어가기 위한 개인 활동의 연장선이라고만 생각했다"며 "시청자분들께 방송의 진정성을 의심받을 수 있는 상황으로 비춰질 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 사과했다. 이후 SNS에 연기 독백 영상을 공개하며 배우 도전에 나서기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr