'나인 투 식스' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

'나인 투 식스' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=SBS

배우 박민영이 '나인 투 식스'를 통해 9살 연하 육성재와 오피스 로맨스를 선보인다. 두 사람은 첫 방송을 앞두고 불짬뽕을 사이에 둔 신경전을 예고했다.오는 25일 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 로맨스 드라마다.박민영은 일에 빈틈없는 10년 차 법무팀 차장 강이지 역을 맡았다. 육성재는 다정한 성격과 거침없는 직진 본능을 지닌 인턴 한선우로 분한다.이 가운데 강이지(박민영 분)와 한선우(육성재 분)가 매운맛 4단계 불짬뽕을 앞에 두고 마주 앉은 모습이 공개됐다. 첫 만남부터 팽팽하게 대립한 두 사람은 불짬뽕을 두고 뜻밖의 자존심 대결을 펼친다.공개된 사진 속 강이지는 불짬뽕을 앞에 두고 여유로운 미소를 짓고 있다. 식사에 방해가 되지 않도록 앞머리까지 핀으로 고정한 모습에서 매운 음식에 대한 자신감이 엿보인다.반면 한선우는 두 눈을 동그랗게 뜬 채 당황한 표정을 짓고 있다. 그의 앞에는 매운맛을 중화하기 위한 우유까지 놓여 있어 웃음을 자아낸다.극과 극의 성격을 지닌 두 사람이 어쩌다 불짬뽕 대결까지 벌이게 된 것인지 궁금증을 높인다. 만날 때마다 신경전을 펼치는 두 사람이 어떤 계기로 서로에게 가까워질지도 관전 포인트다.'나인 투 식스'는 25일 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr