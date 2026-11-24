가수 에반(EVAN)이 내년 아시아와 북미를 아우르는 첫 팬 라이브 투어에 나선다.소속사 빌리프랩은 24일 위버스를 통해 에반의 첫 팬 라이브 투어 'EVAN FAN LIVE 'EVERLASTING''(에버래스팅) 개최 소식을 알렸다.에반은 내년 1월 일본 도쿄와 인천에서 투어를 시작한다. 이어 2월 방콕, 홍콩, 타이베이에서 아시아 팬들과 만난다.4월과 5월에는 북미로 향한다. 토론토, 뉴욕, 워싱턴 D.C., 시카고, 어빙, 휴스턴, 로스앤젤레스, 오클랜드, 밴쿠버 등 북미 9개 도시를 포함해 총 14개 도시에서 공연을 펼친다.공연명 'EVERLASTING'에는 팬덤 에버(EVER)와 앞으로도 함께하겠다는 의미를 담았다. 이날 공개된 공연 포스터에는 건반과 기타, 스피커 등 음악 장비가 놓인 작업실에서 편안한 자세를 취한 에반의 모습이 담겼다.앞서 에반은 지난 9월 첫 미니앨범 'DEATH OF ME'(데스 오브 미)를 발매하며 솔로 활동에 나섰다. 해당 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'을 비롯해 일본 오리콘과 영국 오피셜 차트에 진입했다.투어를 앞두고 연말연시 무대 일정도 예정돼 있다. 에반은 오는 12월 25일 '2026 SBS 가요대전'에 출연하며, 내년 1월 15일에는 프랑스 파리에서 열리는 '디 어워즈 2027 인 파리'(D AWARDS 2027 in PARIS)에 참석한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr