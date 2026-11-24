가수 거미는 배우 조정석과 2018년 결혼했다. / 사진=KBS2 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤' 방송 캡처, 텐아시아DB

가수 거미가 최근 발매한 디지털 싱글 'Perfect World'의 앨범 표지에 딸이 직접 그린 그림을 사용했다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '이은지' 영상 캡처

가수 거미가 7세 딸이 직접 그린 그림을 앨범 커버에 사용한 사연을 공개했다.23일 유튜브 채널 '이은지'에는 '보이스로 노래방을 휩쓸고 간 두 번째 가수, 거미'라는 제목의 영상이 게재됐다. 거미는 이은지와 함께 노래를 부르며 음악과 가족에 관한 이야기를 나눴다.거미는 지난달 28일 발매한 디지털 싱글 'Perfect World'의 앨범 커버를 소개했다. 해당 커버에는 첫째 딸이 직접 그린 그림과 손글씨가 담겼다. 그는 "자신의 모습과 올해 1월에 태어난 동생 모습을 그린 거다. 머리에 디테일이 있다"며 두 아이의 머리 모양을 다르게 표현한 부분을 짚었다.딸의 그림을 앨범 커버로 선택한 이유도 밝혔다. 거미는 "그림이 귀엽다고 생각했다. 딸의 시그니처다. 딸이 사람을 눈사람처럼 그린다"며 "순수하고 귀여워서 (앨범 커버로) 하게 됐다"고 설명했다.신곡을 만들면서는 두 자녀를 떠올렸다고 했다. 거미는 "이 노래를 들으시면 누구나 소중한 존재를 떠올리셨으면 좋겠다는 마음으로 썼다"고 설명했다. 이어 "나에게 가장 중요하고 인생에서 가장 큰 사람들인 아이들을 생각하면서 글을 적어봤다"며 곡에 담은 의미를 밝혔다.거미는 2018년 배우 조정석과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr