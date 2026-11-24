차강윤이 '대리수능'에서 열연 중이다. / 사진=티빙

차강윤이 '대리수능'에서 열연 중이다. / 사진=티빙

JTBC '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 류승룡의 아들로 눈도장을 찍은 배우 차강윤이 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'을 통해 새로운 연기 변신에 나섰다.차강윤은 지난 23일 첫 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'에서 명문 자율형 사립고 정경고의 전교 1등 특별 장학생 강건태 역을 맡았다. '대리수능'은 인생이 걸린 단 하루 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 이야기를 그린 작품이다.1~2회에서는 자신의 미래를 지키려는 강건태(차강윤 분)가 남재엽(배현성 분)과 대립하며 대리시험을 둘러싼 위험한 거래에 휘말리는 과정이 그려졌다. 남재엽의 협박으로 궁지에 몰린 강건태는 결국 돌이킬 수 없는 선택을 내렸다.차강윤은 빈틈없는 전교 1등의 모습부터 협박에 시달리며 점차 무너지는 인물의 내면까지 폭넓은 감정 연기를 선보였다. 남재엽 앞에서 냉정한 판단력을 보이던 그는 위기에 처하자 흔들리는 눈빛과 불안한 표정으로 인물의 심리 변화를 표현했다.특히 겉으로는 침착함을 유지하려 애쓰면서도 내면의 불안감을 감추지 못하는 모습을 섬세하게 그려내며 극의 긴장감을 높였다.앞서 차강윤은 드라마 '졸업', '협상의 기술', '언젠가는 슬기로울 전공의생활', '견우와 선녀', '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.'대리수능'은 매주 월요일 티빙에서 단독 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr