그룹 플레이브 / 사진 제공=VLAST

그룹 플레이브(PLAVE)가 3주간의 휴식기를 갖는다.소속사 블래스트는 지난 23일 공식 팬 플랫폼을 통해 플레이브의 향후 활동 일정을 안내했다. 월드투어와 앨범 활동을 마친 멤버들에게 휴식 시간을 주는 동시에 차기 앨범 준비에 나서겠다는 계획이다.이에 따라 플레이브는 지난 23일부터 휴식기에 돌입했다. 오는 12월 14일부터 정기 라이브 방송 및 콘텐츠 활동을 재개한다. 휴식 기간에도 위버스 '보이는 개인 라이브' 등을 통해 팬들과의 소통은 이어갈 예정이다.소속사는 "팬 여러분의 뜨거운 성원 덕분에 2026 플레이브 월드투어 'KEEP IT MANIC'(킵 잇 매니악)과 'HYPERDRIVE'(하이퍼드라이브) 앨범 활동을 성황리에 마무리할 수 있었다"며 "더욱 건강하고 멋진 모습으로 인사드리겠다"고 전했다.2023년 3월 데뷔한 플레이브는 예준, 노아, 밤비, 은호, 하민으로 구성된 5인조 버추얼 보이그룹이다. 최근 버추얼 그룹 최초로 인천문학경기장 주경기장에서 열린 이틀간의 공연을 모두 매진시키며 화제를 모았다.플레이브는 휴식기 동안 신곡 작업에 나선다. 차기 앨범의 구체적인 발매 일정은 공개되지 않았다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr