'크래시2' 3회가 방송됐다. / 사진=ENA

'크래시2' 3회가 방송됐다. / 사진=ENA

'크래시2' 3회가 방송됐다. / 사진=ENA

최고 시청률 6.6%를 기록하며 흥행에 성공했던 '크래시'가 시즌2로 돌아왔지만 전작의 기세를 이어가지 못하고 있다. 3회 시청률이 3.6%에 그친 가운데 본격적인 사건 전개를 통해 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.지난 23일 방송된 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'(이하 '크래시2') 3회는 전국 가구 기준 3.6%의 시청률을 기록했다. 시즌1의 최고 시청률인 6.6%에 비하면 절반 수준에 그친 성적이다. 다만 아직 방송 초반인 만큼 시청률 반등의 여지는 충분히 남아 있다.3회에서는 사회 취약계층을 대상으로 보험 사기와 불법 사채 범죄를 저지른 조직을 추적하는 교통범죄수사팀(T.C.I)의 모습이 그려졌다.민소희(곽선영 분)와 어현경(문희 분)은 손목치기를 시도한 미혼모를 붙잡았다. 홀로 아이를 키우며 생계를 유지하기 위해 범행을 저질렀다는 사연을 들은 두 사람은 생필품을 건네며 다시는 같은 일을 반복하지 말라고 당부했다.그러나 얼마 지나지 않아 해당 미혼모가 터널에서 숨진 채 발견됐다. 음주 사고로 추정됐던 사건은 피해자의 혈중알코올농도가 0이라는 사실과 후두부에 별도의 가격 흔적이 발견되면서 새로운 국면을 맞았다. 차연호(이민기 분)는 계획 살인 가능성을 의심했고 수사 과정에서 또 다른 미혼모가 같은 수법으로 사고를 당했다는 사실을 알아냈다.두 피해자의 사망보험금 수익자는 이들의 친구라고 주장했던 나혜주(최유진 분)였다. T.C.I는 보험 계약과 지급 내역을 조사하던 중 경제적으로 어려움을 겪는 미혼모들에게 접근해 불법 사채를 쓰게 한 뒤 고의 교통사고에 가담하도록 유도한 범죄 조직의 실체를 파악했다.조직을 소탕하기 위한 잠입 수사도 진행됐다. 그러나 국수본 단속팀이 현장에 들이닥치면서 작전에 차질이 생겼다. 혼란을 틈타 홀로 조직원을 추격하던 어현경은 렌터카 업체에서 정체불명의 인물에게 습격당해 의식을 잃었다.이후 불에 탄 수배 차량에서 신원을 확인하기 어려운 여성의 시신이 발견됐다. 현장에 도착한 민소희는 시신 곁에서 어현경이 평소 착용하던 목걸이 펜던트를 발견하고 충격에 빠졌다.방송 말미에는 정채만(허성태 분)의 아내가 당한 뺑소니 사고와 관련한 새로운 단서도 공개됐다. 뺑소니 용의자의 DNA가 3년 전 클럽 마약 관련 사망 사건 현장에서 채취된 DNA와 일치한 것. 당시 수사 과정에서 고위층 자제와 연예인 등이 연루된 마약 거래 정황이 포착됐으나 이태주(오의식 분)가 사건을 인계받은 뒤 수사가 흐지부지됐다는 사실이 밝혀지며 엔딩을 맞았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr