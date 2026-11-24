그룹 투모로우바이투게더/사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 일본 오리콘 주간 앨범 랭킹에서 15개 앨범 연속 1위를 기록했다. 해외 아티스트 가운데 가장 많은 연속 1위 기록을 보유한 이들은 이번 앨범으로 자체 기록을 다시 경신했다.24일 일본 오리콘이 공식 홈페이지에 공개한 차트 예고 기사에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 9집 'PERFECT STORM'은 발매 첫 주 25만6000장의 판매량을 기록했다. 이에 따라 11월 30일 자 주간 앨범 랭킹(집계 기간 11월 16~22일)에서 1위를 차지했다.투모로우바이투게더는 이번 성적으로 해외 아티스트의 오리콘 주간 앨범 랭킹 최다 연속 1위 기록을 15개 앨범으로 늘렸다. 해당 차트에서 해외 아티스트가 기록한 역대 최다 1위이기도 하다.이들은 2020년 발매한 '꿈의 장: ETERNITY'로 처음 오리콘 주간 앨범 랭킹 정상에 올랐다. 이후 2022년 'minisode 2: Thursday's Child'를 통해 해외 아티스트 최다 연속 1위 기록을 세웠다. 이후 발표하는 앨범마다 1위를 차지하면서 기록을 이어가고 있다.타이틀곡 'Angel Bite'도 일본 음원 차트에서 성과를 내고 있다. 이 곡은 11월 16일 자 오리콘 '데일리 디지털 싱글 랭킹'에서 5위를 기록했다. 일본 음원 플랫폼 라인뮤직의 일간 송차트에서는 11월 17일부터 23일까지 7일 연속 2위를 유지했다.국내 음원 차트에서도 상위권을 차지했다. 'Angel Bite'는 벅스 일간 차트에서 지난 20일부터 22일까지 사흘 연속 1위를 기록했다. 11월 16~22일 집계된 최신 주간 차트에서도 정상에 올랐다.유튜브 차트에서도 여러 국가의 순위권에 진입했다. 'Angel Bite'는 11월 13일부터 19일까지 집계된 유튜브 주간 인기곡 차트에서 한국과 미국, 일본을 포함한 6개 국가 및 지역의 순위에 이름을 올렸다.앨범 판매량도 높은 수치를 기록했다. 한터차트에 따르면 미니 9집 'PERFECT STORM'은 발매 첫 일주일 동안 172만1292장이 판매됐다. 이로써 투모로우바이투게더는 8개 앨범 연속 초동 판매량 100만장을 넘겼다.'PERFECT STORM'은 10대 시절의 환상과 방황을 지나 현실의 무게를 마주한 Z세대 청춘의 성장통을 주제로 한다. 타이틀곡 'Angel Bite'는 아름답지만은 않은 현실 속에서도 상대방과 함께하고 싶다는 마음을 담았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr