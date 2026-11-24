사진=텐아시아DB

사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 김영희가 다섯 살 딸에게 시키는 사교육은 발레 하나라고 밝혔다.23일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며졌다. 모델 이현이가 게스트로 출연해 두 아들의 육아와 교육 이야기를 나눴다.이날 이현이는 모델 일과 육아 중 어느 쪽이 힘드냐는 질문에 육아를 꼽았다. 그는 "제가 축구도 하는데 축구보다 육아가 힘들다"고 답했다.같은 질문을 받은 김영희도 개그우먼보다 엄마가 더 힘들다고 했다. 그는 "여러분들 앞에선 웃음을 줄 순 있지만 애 앞에서는 별 걸 다해도 애가 심사위원처럼 있다"고 말해 웃음을 안겼다.사교육 이야기가 나오자 이현이는 초등학교에 다니는 두 아들의 일정을 공개했다. 첫째는 국어, 영어, 수학에 농구, 수영, 배드민턴까지 여섯 가지를 배우고, 둘째는 영어와 축구, 수영, 배드민턴을 한다고 밝혔다. 아이들이 학원에서 친구를 만나기도 한다는 게 이현이의 설명이었다.아직 미취학 자녀를 키우는 김영희는 초등학생들의 학원 생활이 "아직까지는 저는 모르는 세계"라며 자신의 경우를 소개했다. 그는 "저도 사교육 하나는 보내고 있다. 다섯 살이지만 지금 발레를 보낸다"고 말했다.발레를 고른 이유도 공개했다. 김영희는 "입시하려고 보내고 그런 게 아니라 낳아놨더니 목이 너무 짧더라"고 너스레를 떨었다. 딸이 발레를 배우며 자세를 잡았으면 하는 마음이었다고 덧붙였다.대화는 초등학교 선택으로도 이어졌다. 이현이는 두 아들이 모두 추첨을 통해 사립초등학교에 다니게 됐다고 밝혔다. 그러자 정범균은 자신도 사립초등학교를 졸업했다며 "거기서 저 클라리넷 했다"고 말했다. 김영희는 "그래서 입이 이렇게 튀어나왔나보다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 김영희는 2021년 10살 연하의 야구선수 출신 윤승열과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr