배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

배우 고경표가 경찰에 출석했다. / 사진=이승현 기자

음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 약 100분에 걸친 경찰 조사를 마쳤다. 사고 발생 9일 만에 경찰에 출석한 그는 조사 전후로 취재진 앞에서 거듭 사과하며 고개를 숙였다.지난 23일 오후 7시, 고경표는 음주운전 사고와 관련한 경찰 조사를 받기 위해 서울 마포경찰서에 출석했다. 이날 조사는 약 1시간 40분 동안 진행됐다.조사를 마치고 나온 고경표는 취재진에게 "사건 당일 있던 일에 대해 사실대로 다 말씀드렸다"며 "정말 죄송하다"고 말했다. 사고 직후 자신의 차량을 먼저 확인한 이유에 대해서는 "경황을 좀 살펴보던 중이었다. 다른 이유는 없었다"고 답했다.출연 프로그램 제작진을 향해서도 사과했다. 그는 "정말 죄송하다. 단지 저를 믿어주셨을 뿐인데 제가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로"라며 말을 잇지 못했다. 울먹이던 고경표는 "정말 죄송하다"라며 말을 끝맺었다.앞서 고경표는 조사 전 검은색 정장 차림으로 경찰서에 모습을 나타냈다. 굳은 표정으로 취재진 앞에 선 그는 "그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드리는 것이 무책임하다고 생각한다. 죄송하다는 말밖에 할 수 없다"고 사과했다.사고 당시 음주량을 묻는 질문에는 "많이 마신 것으로 기억한다"고 답했다. 다만 술을 마신 뒤 대리운전을 부르지 않은 이유에 대해서는 구체적인 답변을 내놓지 않았다. 또 그는 경찰 조사에서 어떤 부분을 소명할 것인지 묻자 "따로 소명할 것은 없다. 제가 저지른 잘못에 대해 말씀드리겠다"고 밝혔다.사고로 다친 환경미화원을 언급하기도 했다. 고경표는 "직접 만나 사죄드렸다. 오히려 저를 걱정해 주셨다"며 눈물을 보였다. 취재진의 질문이 이어지자 그는 떨리는 목소리로 답하며 연신 고개를 숙였다.한편 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구의 한 도로에서 술에 취한 채 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 음주 측정 결과 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 수치다.이 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입었다. 경찰은 고경표에게 음주운전 혐의와 별개로 교통사고처리특례법상 치상 혐의 추가 적용을 검토 중인 것으로 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr