이세영이 '재혼황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

이세영이 '재혼황후'에서 열연 중이다. / 사진제공=판타지오

배우 이세영이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 악역으로 존재감을 발휘하고 있다.이세영은 '재혼 황후'에서 라스타 역을 맡아 데뷔 후 처음으로 로맨스 판타지 장르에 도전했다. 사랑스러운 외모와 달리 자신의 목적을 이루기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 인물의 양면성을 섬세하게 표현하고 있다.지난 7~8회에서는 라스타(이세영 분)에게 아이가 있다는 사실이 알바니(정영주 분) 가문에 알려졌다. 라스타의 거짓말로 나비에(신민아 분)의 오빠 코샤르(하도권 분)가 황실에서 쫓겨나면서 나비에와 소비에슈(주지훈 분) 사이의 갈등도 깊어졌다. 방송 말미에는 소비에슈가 나비에와의 이혼을 결심하자 기쁨을 감추지 못하는 라스타의 모습이 그려졌다.이세영은 갈수록 커지는 라스타의 욕망과 그 이면에 자리한 불안감을 세밀하게 표현했다. 특히 순진한 표정으로 거짓말을 일삼는 모습부터 자신의 욕망을 노골적으로 표출하는 모습까지 자연스럽게 소화하며 극의 긴장감을 높였다.종영을 앞둔 이세영은 "'재혼 황후'와 '라스타'를 응원해 주시고 사랑해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라며 "작품을 통해 이전에는 경험한 적 없던 새로운 세계관과 캐릭터를 만날 수 있어서 너무나 소중한 시간이었다. '라스타'는 여러분 덕분에 행복했다. 덕분에 새로운 세계관으로의 여행이 좋은 기억으로 남을 것 같다. 다시 한번 감사하다"고 밝혔다.'재혼 황후'의 마지막 이야기인 9~10회는 오는 25일 디즈니+에서 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr