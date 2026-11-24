김서형이 '대시'에서 하차했다./사진=텐아시아DB

배우 김서형(53)이 건강 악화로 촬영 중이던 SBS 새 드라마 '대시'에서 하차한다. 그의 빈자리는 배우 박보경이 채운다.24일 일간스포츠 보도에 따르면 김서형은 최근 제작진과 논의 끝에 '대시' 하차를 최종 결정했다. 이미 현장에 투입돼 촬영을 진행 중이었으나, 건강 상태가 악화하면서 일정을 더 이상 소화하기 어렵다고 판단한 것으로 전해졌다. 구체적인 병명이나 기존 촬영분의 편집 및 재촬영 여부 등은 아직 알려지지 않았다. 김서형이 맡았던 배역에는 박보경이 새롭게 합류한다.이번 하차는 김서형이 2023년 4월 방송된 지니TV·ENA 드라마 '종이달' 이후 약 4년 만에 선보일 TV 드라마 복귀작이었다는 점에서 아쉬움을 남긴다.2027년 상반기 방송을 목표로 제작 중인 '대시'는 정의를 바로 세우려는 검사 민화영이 살인사건 용의자로 지목된 남편을 둘러싼 진실을 추적해 나가는 미스터리 서스펜스 멜로다. 주인공 민화영 역에는 신혜선이 캐스팅됐다. 김준한도 주요 배역으로 호흡을 맞춘다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr