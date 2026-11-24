불륜 의혹으로 논란에 휩싸인 래퍼 양홍원이 의미심장한 심경을 전했다. / 사진=양홍원 SNS

불륜 의혹으로 논란에 휩싸인 래퍼 양홍원이 의미심장한 심경을 전했다.양홍원은 지난 23일 자신의 인스타그램을 통해 "난 힘들 때 하늘을 본다"며 "하늘을 보면서 조상님들에 대하여 생각하고 먼저 간 내 사람들을 생각한다"고 운을 뗐다.이어 "하늘을 보면서 하는 내 생각들은 내가 누구인지 똑똑히 알려준다"며 "난 내 직업의 위상을 높게 세우며, 피드백은 마다하지 않는다"고 덧붙였다.또 양홍원은 "아직 니들은 내가 어떤 마음인지 모른다"며 "내 직업은 존경받아 마땅하고 그 사실을 다음 세대들의 눈으로 직접 보게 한다"고 래퍼로서 자신의 존재에 대한 자부심을 보였다.그러면서 그는 "아버지가 되려고 죽여놨던 X기도 곧 되살아나리라 믿는다"며 19금 발언을 이어갔다. 아울러 "오늘 집에서 나가면 난 어제보다 더 많은 사람을 상종할 것이고 너는 내가 왜 이러는지 의문일 것"이라고도 전했다.끝으로 그는 "내가 하고 싶은 말은 단 하나. 나야 나, 나야 나. 사나이"라고 적었다.앞서 양홍원은 지난달 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸으나, 닷새 만에 불륜 의혹에 휩싸였다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨가 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하면서다.이에 양홍원의 소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도, 만취 상태에서 잠을 자기 위해 이동한 것이며 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다. A씨도 "불륜 장면을 직접 목격하지 못했다"며, 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 소속사 측과 갈등이 생겨 폭로했다고 밝혔다.하지만 논란 후 양홍원과 원현주는 서로의 SNS 계정을 언팔로우했고, 원현주는 기존 게시물을 삭제하거나 비공개로 전환했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr