'나는 SOLO'(나는 솔로) 28기 광수가 정희와 결별 후 차분한 일상을 공개했다.28기 광수는 23일 자신의 SNS에 "추운 날"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 광수는 한 카페에 앉아 커피를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다. 검은색 정장에 넥타이를 착용한 그는 뿔테 안경과 손목시계로 멋을 더했다. 카메라를 정면으로 응시하며 커피잔을 들고 있는 모습에서 차분한 분위기가 느껴진다.특히 연말을 앞두고 공개한 근황이라는 점에서 눈길을 끈다. 광수는 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 함께 출연한 정희와 최종 커플로 이어지며 많은 시청자의 응원을 받았다. 방송 이후에도 두 사람은 연인 관계를 이어갔으나 최근 결별 소식을 전했다.정희와 각자의 길을 걷게 된 광수는 별다른 심경 고백 대신 소소한 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다. 연인과 함께했던 시간을 뒤로하고 홀로 맞이하는 연말, 커피 한 잔과 함께 여유를 즐기는 그의 근황이 시선을 모은다.한편 광수와 정희는 ENA·SBS Plus 예능 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 인연을 맺었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr