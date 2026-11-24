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이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 돌아가신 아버지의 사진을 들고 어머니와 함께 은퇴전 무대에 올라 큰절을 올렸다.24일 오후 9시 40분 방송되는 SBS Plus·MBN '상남자의 여행법 in 마나도' 최종회에서는 추성훈이 지난 21일 16년 전 자신에게 첫 패배를 안긴 크리스 리벤을 상대로 치른 은퇴전 현장이 TV 최초로 공개된다.은퇴전 당일 안재현은 마나도 촬영 이후 4개월 만에 추성훈을 응원하기 위해 경기장을 찾았다. 장혁, 마선호와 함께 온 김종국과 지코도 합류해 상대 선수의 전력을 분석하며 승리를 기원했다. 예매 시작 55분 만에 전석 매진된 경기장은 관객들의 열기로 가득 찼다.추성훈의 대표곡 '타임 투 세이 굿바이(Time to Say Goodbye)'가 울려 퍼지는 가운데, 추성훈은 돌아가신 아버지의 사진을 들고 어머니와 나란히 무대에 올랐다. 두 사람이 관객들을 향해 큰절을 올리자 객석에서 지켜보던 아내 야노시호와 딸 사랑이는 눈시울을 붉혔다.3라운드까지 치열한 공방을 벌인 추성훈은 경기 직후 마지막 인터뷰에서 한동안 말을 잇지 못하다 "파이트머니를 후배 격투가들을 위해 기부하겠다"고 밝혔다. 이어 "사랑아, 우리 애기 이번에 용돈 없다. 미안하다"고 농담을 건네 객석에 웃음을 안겼다. 링 위에 글러브를 내려놓고 다시 한번 큰절한 추성훈은 링에서 내려와 딸 사랑이를 품에 안았다.이를 지켜보던 김종국과 안재현은 울컥한 모습을 보였고, 지코는 "그걸 위해서 살아왔잖아요"라며 눈물을 쏟았다.마나도 여행 중 엄격했던 아버지를 떠올리는 모습도 담긴다. 김종국이 어릴 적 잘못을 하면 아버지에게 크게 혼났을 것 같다고 묻자 추성훈은 "엄청 맞았다"고 답했다. 이어 아버지가 엄격해 사춘기도 없었을 것 같다는 말에 추성훈은 "사춘기는 없지. 사춘기 들어가면 죽는다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr