그룹 웨이션브이 텐과 윈윈 / 사진 제공= 일리멘트

가수 텐(TEN)이 데뷔 10주년 기념 콘서트에서 그룹 웨이션브이(WayV) 멤버 윈윈과 오랜만에 합동 무대를 펼쳤다.텐은 지난 21일(현지시간) 중국 상하이 홍관 EH에서 데뷔 10주년 기념 콘서트 'TEN:CORE0110'(텐:코어0110)을 개최했다.이번 공연은 텐의 지난 10년간 음악 활동을 돌아볼 수 있는 곡들로 구성됐다. 태국에서 온 라이브 밴드도 공연에 참여해 텐과 호흡을 맞췄다.특히 이날 공연에는 윈윈이 깜짝 게스트로 등장했다. 웨이션브이로 함께 활동해 온 두 사람은 오랜만에 한 무대에 올라 합동 공연을 선보였다.텐은 최근 데뷔 후 첫 미국 쇼케이스 투어도 마쳤다. 소속사에 따르면 텐은 시애틀부터 뉴욕까지 미국 14개 도시를 순회하며 총 2만여 명의 관객을 동원했다.올해 들어 독자적인 음악 활동에도 나서고 있다. 텐은 지난 7월 일리멘트(ILLIMNT)를 공동 설립한 데 이어 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트)를 발매하며 싱어송라이터로서의 활동을 이어왔다.미국 쇼케이스 투어와 태국, 중국에서의 데뷔 10주년 기념 콘서트를 마친 텐은 앞으로도 국내외에서 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr