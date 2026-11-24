배우 김미경(63)이 과거 오토바이 사고를 겪은 뒤 바이크를 멀리하게 된 사연을 털어놨다.지난 23일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에서는 김미경이 이영자, 김창옥과 함께 제주도에서 식사를 하는 모습이 담겼다.이날 김창옥이 제주 해안도로에서 바이크를 타는 즐거움을 언급하자 김미경 역시 오토바이에 남다른 관심이 있었다고 밝혔다. 어린 시절 친구와 함께 친구 아버지의 오토바이를 몰래 타기도 했다는 그는 코로나19 시기 혼자 즐길 수 있는 취미를 찾다가 오토바이 면허까지 취득했다.그러나 아찔한 사고가 계기가 돼 결국 바이크를 접었다. 김미경은 "어느 날 다른 사람의 오토바이를 타다가 깔렸다. 옆에 홈이 있는 걸 모르고 넘어졌다"고 당시를 떠올렸다.사고 직후 가장 먼저 든 생각은 자신의 부상 여부가 아닌 다음 날 예정된 촬영이었다. 그는 "넘어지자마자 '큰일 났다. 나 내일 촬영인데'라는 생각이 들었다. 어디가 부러졌을까 봐 걱정됐다"며 "아픈 건 상관없는데 촬영에 지장을 주지 않나. 일하고 있을 때는 하지 말아야겠다고 결심했다. 사고가 나면 정말 민폐"라고 설명했다.바이크는 그만뒀지만 활동적인 취미 생활은 계속 이어가고 있다. 김미경은 스쿠버다이빙과 스카이다이빙, 번지점프 등 다양한 익스트림 스포츠를 즐긴다고 밝혔다. 특히 뉴질랜드에서 번지점프에 도전했을 당시 나이를 확인한 직원이 "미쳤냐"고 묻자 "그래, 나 미쳤다. 나 묶어"라고 답했던 일화를 공개했다.최근 제주 섶섬을 찾아 수심 22m까지 잠수했다는 그는 스쿠버다이빙을 "저의 숨 쉴 구멍"이라고 표현했다. 드라마 '웰컴투 삼달리' 촬영 당시에도 해녀 역을 소화하기 위해 대역 없이 수심 8m까지 잠수한 경험을 밝혔다.가족사도 전했다. 96세에 세상을 떠난 어머니를 회상한 김미경은 "내가 10살, 동생이 5살 때 아버지가 돌아가셨다. 집에 있는 것까지 병원비로 다 쓰고 남은 게 아무것도 없었다"며 "교사였던 어머니가 아침마다 출근 전 딸 넷의 도시락을 다 싸고, 남은 반찬으로 본인 도시락을 채우며 홀로 네 딸을 키우셨다"고 말했다.이어 "어머니 친구가 '애들 넷을 혼자 못 키운다'며 재혼을 권유하자 어머니가 당장 나가라며 단호하게 화를 내셨다. 어린 마음에 '엄마가 우리를 안 버리는구나' 싶어 안심했다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr