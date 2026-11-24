개그맨 김원효가 트랜스젠더 바 방문을 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다. / 사진=텐아시아 DB

개그맨 김원효가 트랜스젠더 바 방문을 둘러싼 논란에 직접 입을 열었다.김원효는 지난 23일 자신의 틱톡 계정에서 라이브 방송을 진행하던 중 트랜스젠더 바에 방문한 이유를 묻는 시청자의 질문을 받았다.이에 김원효는 "거기를 왜 갔냐면 애들 X추 달려 있나 안 달려 있나 확인하려 갔다 왔다"며 "새X들 뗐냐, 안 뗐냐"라고 농담 섞인 답변을 내놨다. 그는 당시 함께 사진을 촬영한 인물이 고등학교 시절 후배라고 설명했다. 오랜만에 후배의 근황이 궁금해 얼굴을 보고 인사를 나누기 위해 해당 업소를 찾았다는 것이다.앞서 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS 계정에는 김원효가 업소 관계자와 팔짱을 낀 채 노래를 부르는 영상이 게재됐다. 영상 속 김원효는 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 부르고 있었다.해당 영상이 온라인상에 확산하면서 김원효의 방문 경위를 두고 여러 추측이 제기됐다. 이후 업소 측은 게시물을 삭제했다.논란이 불거지자 아내 심진화가 먼저 해명에 나섰다. 심진화는 지난 22일 마이데일리를 통해 "남편이 부산에 놀러 갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들러 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것"이라고 밝혔다. 이어 영상 속 김원효와 팔짱을 낀 인물이 남편의 고등학교 후배라고 설명했다. 심진화는 당시 상황을 이미 전화로 전달받아 알고 있었다며 "다들 걱정 말아달라"고 덧붙였다.김원효의 소속사 측 역시 일각에서 제기된 불륜 의혹에 대해 사실이 아니라는 입장을 밝힌 바 있다. 아내의 해명에 이어 김원효까지 직접 방문 이유를 밝히면서 온라인상에서 제기된 의혹에 선을 그었다.한편 김원효와 심진화는 2011년 결혼했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr