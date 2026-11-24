딸의 대학 입시를 위해 도를 넘은 가족의 민낯이 공개됐다./사진제공=채널A

딸의 대학 입시를 위해 도를 넘은 가족의 민낯이 공개됐다./사진제공=채널A

딸의 대학 입시를 위해 도를 넘은 가족의 민낯이 공개됐다.지난 23일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀'의 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 19세 연하 아내의 잦은 한밤중 외출을 의심한 의뢰인의 사연이 소개됐다.대기업 부장까지 올랐던 의뢰인은 3년 전 퇴직 후 두 차례 사업에 실패하고 치킨집을 열었다. 겨우 가게가 자리를 잡아가던 무렵 딸이 과학고에 합격하면서 부부의 관심은 딸의 교육에 집중됐다. 이때부터 아내는 짙은 화장에 짧은 치마 차림으로 밤마다 외출하기 시작했다.아내의 외도를 의심한 의뢰인은 탐정단에 조사를 맡겼고, 예상치 못한 진실과 마주했다. 아내가 한 달에 1000만 원에 달하는 딸의 과외비를 마련하기 위해 치킨집 건물주와 은밀한 만남을 이어온 것이다. 유명 일타 강사의 수업을 듣게 하려다 치킨집 수입만으로는 비용을 감당하기 어려워지자 내린 선택이었다.충격적인 실태에 유인나는 "정상이 아니다"라고 말했고, 김풍은 "다 같이 지옥에 들어갔다"고 반응했다. 사정을 알게 된 의뢰인은 시골 선산까지 팔아 교육비에 보탰다. 부모의 기대에 부응하려던 딸은 급기야 일타 강사와 교제까지 시도했다. 이듬해 딸이 과학고를 조기 졸업하고 명문대에 입학했다는 소식이 전해졌으나, 데프콘은 "원하던 목표를 이뤘지만 그 이후의 삶은 알 수 없다"며 씁쓸한 심경을 내비쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr