임정희가 남편에게 발레를 배웠다. / 사진='임정희' 유튜브 캡처

임정희가 남편에게 발레를 배웠다. / 사진='임정희' 유튜브 캡처

가수 임정희가 6살 연하의 발레리노 남편에게 직접 발레를 배운 가운데, 출산과 육아로 인해 달라진 몸 상태를 털어놨다.지난 23일 임정희의 유튜브 채널에는 '국립발레단 연하 남편에게 발레를 배우다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 임정희는 국립발레단 출신의 6세 연하 남편과 같이 발레하는 모습이 담겼다.본격적인 레슨에 들어가기 전 임정희는 갑작스럽게 시작된 촬영에 당황했다. 그는 "이런 걸 하려면 미리 내가 몸 상태가 좀 올라갔을 때 시켜야 한다"라고 주장했다. 이어 출산 후 육아에 전념하느라 몸 관리에 집중하지 못했던 고충을 고백했다. 그는 "사실 한 1년 넘게 계속 여기서 발레를 배우긴 했는데 육아 중에 운동을 못 했다"라며 "지금 몸이 상당히 힘든 상태인데 오늘 내 기량을 잘 발휘할 수 있을지 모르겠다"며 우려를 표했다.이후 남편 김희현의 주도하에 발레 기본 동작부터 고난도 스트레칭 레슨이 본격적으로 진행됐다. 임정희는 동작을 곧잘 따라 하다가도 유연성을 요구하는 스트레칭 구간에 접어들자 점차 힘겨워했다. 그는 "진짜 살려줘"라고 고통을 호소하며 현실 웃음을 자아냈다.임정희는 지난 2023년 6세 연하의 발레리노 김희현과 결혼했다. 지난해 9월 첫아이를 품에 안았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr