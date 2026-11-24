배우 김유정, 박진영이 현재 '100일의 거짓말'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아DB

현재 '100일의 거짓말'에서 호흡을 맞추고 있는 배우 김유정과 박진영이 11월 배우 브랜드평판에서 나란히 1위와 2위를 차지했다.24일 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 11월 배우 브랜드평판 분석 결과에 따르면 김유정이 1위에 올랐다. 박진영과 신민아가 각각 2위와 3위를 기록했으며 김현주와 고윤정이 그 뒤를 이었다.한국기업평판연구소는 지난달 24일부터 이달 24일까지 드라마, 영화, OTT 작품에 출연한 배우 100명을 대상으로 브랜드 빅데이터 1억2692만3331개를 분석했다. 소비자들의 참여량과 미디어량, 소통량, 커뮤니티량 등을 종합해 순위를 산출했다.1위에 오른 김유정의 브랜드평판지수는 585만7724로 집계됐다. 2위 박진영은 541만4725를 기록했다. 3위 신민아의 브랜드평판지수가 320만4375인 점을 고려하면 두 사람은 3위와 200만 이상의 격차를 벌렸다.김유정과 박진영은 현재 방송 중인 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서 호흡을 맞추고 있다. 지난 21일 방송된 13회에서는 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분)이 사토 신이치(진선규 분)를 무너뜨리기 위한 반격을 준비하는 모습이 그려졌다. 특히 두 사람이 빗속에서 애틋한 첫 입맞춤을 나누며 서로의 마음을 확인해 시청자들의 관심을 모았다.이날 방송은 닐슨코리아 전국 가구 기준 평균 시청률 10.0%, 최고 11.5%를 기록했다. 두 자릿수 시청률을 돌파한 것은 물론 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다.구창환 한국기업평판연구소 소장은 "100일의 거짓말에서 열연으로 시청자들을 모은 김유정 브랜드가 1위로 분석됐다. 섬세하고 폭넓은 연기를 보여주고 있는 박진영 브랜드는 2위, 재혼황후를 믿고 보게 만드는 배우 신민아 브랜드가 3위를 기록했다"라고 설명했다.한편 2026년 11월 배우 브랜드평판 상위 10명은 김유정, 박진영, 신민아, 김현주, 고윤정, 이서진, 손석구, 주지훈, 이재욱, 김재원 순이었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr