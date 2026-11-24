강호동이 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

강호동이 눈물을 쏟았다./사진제공=TV조선

방송인 강호동이 '천만기인쇼' 왕중왕전 무대를 지켜보던 중 끝내 눈물을 쏟았다.24일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '천만기인쇼' 9회에서는 1기부터 4기까지 우승팀이 총출동한 왕중왕전이 펼쳐진다. 최근 방송된 8회는 2.9%를 기록했다.이날 강호동은 왕중왕전에 오른 한 팀의 무대를 보던 중 감정을 주체하지 못하고 손수건을 꺼내 눈물을 닦는다. 이를 본 붐은 "강호동 씨가 지금 눈물이 터졌다"며 상황을 중계하고, 객석의 국민평가단까지 눈물을 훔친다.고난도 기술과 퍼포먼스가 어우러진 무대가 끝난 뒤 출연진은 "너무 아름답다", "이 무대를 통해 위로받았다"며 감탄한다.1기 우승자 허찬미는 왕중왕전 연습 과정에서 고소공포증이 한층 심해졌다고 밝힌다. 앞서 1기 경연에서 근육 파열 등 부상과 고소공포증을 고백했던 그는 이번 무대에서 다시 한번 에어리얼 실크에 도전한다.허찬미는 "부상보다 극복하기 어려웠던 게 고소공포증이었다. 이번에 연습하면서 고소공포증이 너무 심해져서 많이 힘들었다"고 털어놓는다.두려움을 딛고 1기보다 더 높은 곳에 매달려 고난도 동작과 노래를 동시에 소화하는 허찬미의 모습에 절친 이소나는 무대를 지켜보다 눈물을 흘린다. 무대를 마친 허찬미는 "그동안 진짜 죽을 것 같았다"며 마음고생을 전한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr