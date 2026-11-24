지난 8월 뮤지컬 배우 양준모와 백년가약을 맺은 그룹 스피카 출신 양지원이 만삭 화보를 공유했다. / 사진=양지원 SNS

사진=양지원 SNS

지난 8월 뮤지컬 배우 양준모와 백년가약을 맺은 그룹 스피카 출신 양지원이 만삭 화보를 공유했다.양지원은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "만삭 촬영이라는 것을 해보았습니다", "배가 언제 이렇게 나온 거야" 등의 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 양지원이 D라인을 뽐내며 양준모와 함께 다정한 분위기를 보여주고 있는 모습. 그러나 양지원은 "작가님이 시키는 대로 하니 사진이 금방금방 나왔어요", "화가 자주 나지만 사이는 좋아요" 등 다소 이성적인 멘트를 덧붙여 눈길을 끌었다.두 사람은 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 알렸다. 특히 양지원은 "원래 내년 초로 결혼을 계획하고 있었는데, 감사하게도 저희에게 새 생명을 주셔서 2027년, 마흔에 엄마가 된다"고 결혼과 임신 소식을 동시에 전했다.양준모는 두 번째 결혼에 골인했다. 그는 "오랜 고민 끝에 2023년 결혼생활을 정리하고 서로 각자의 길을 걷게 됐다"고 이혼 사실을 알렸다. 뒤늦게 이혼 사실을 알리게 된 이유에 대해서는 "아직 어린 딸아이가 혹여 상처받거나 불필요한 시선 속에 놓이지 않기를 바라는 마음이 컸다"고 설명했다.한편 양준모는 1980년생으로 올해 47세다. 양지원은 1988년생으로 두 사람은 8살 차이가 난다. 딸을 두고 있는 양준모는 양지원의 임신으로 내년 두 아이의 아빠가 된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr