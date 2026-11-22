고경표가 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 '핑계고' 시상식 후보 명단에서 제외됐다. /사진= 유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 '핑계고' 시상식 후보 명단에서 제외됐다. 사고 발생 8일 만에 인기 스타상 후보에 올라 적절성을 두고 논란이 일자 제작진은 그의 이름을 삭제했다.22일 유튜브 채널 '뜬뜬' 측은 제4회 핑계고 시상식의 라이징 인기 스타상 남자 부문 후보 명단에서 고경표를 제외했다.앞서 고경표는 지난달 10일 공개된 '추리게임은 핑계고'에 출연한 것을 바탕으로 해당 부문 후보에 이름을 올렸다. 그러나 최근 음주운전 사고를 내 방송 활동을 중단한 그를 인기 스타상 후보에 포함하는 것은 부적절하다는 지적이 잇따랐다. 이후 '뜬뜬' 측은 후보 명단을 수정해 고경표의 이름을 뺐다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 자신의 승용차를 운전하다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃돌았다.사고 이후 소속사 씨엘엔컴퍼니는 고경표가 경찰 조사를 마치고 귀가했으며 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다는 입장을 밝혔다. 사고로 피해를 본 이들에게 사과하며 향후 처분을 수용하고 피해 회복을 위해 책임을 다하겠다는 뜻도 전했다.고경표의 음주운전 사고 여파는 방송가 전반으로 번졌다. MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 tvN '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2' 등은 고경표의 출연 분량을 덜어내는 작업에 나섰다. 오는 12월 2일 공개를 앞둔 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담' 제작진 역시 그의 출연 장면을 최대한 편집하고 있는 것으로 알려졌다.이미 촬영을 마친 프로그램들이 잇따라 편집에 나선 가운데 '핑계고' 역시 고경표를 시상식 개인 부문 후보에서 제외하는 조치를 취했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr