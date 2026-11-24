가수 성시경이 최근 배우 하지원과 유튜브 콘텐츠를 촬영하며 나눴던 결혼 고민을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '성시경' 영상 캡처

2001년생으로 올해 25세인 그룹 있지(ITZY) 멤버 채령은 지난 18일 성시경의 유튜브 채널에 출연했다. / 사진=유튜브 채널 '성시경' 영상 캡처

가수 성시경이 결혼을 미루게 되는 이유에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.23일 유튜브 채널 '성시경'에는 '성시경의 먹을텐데' 콘텐츠가 공개됐다. 영상에서 성시경은 서울 을지로의 한 식당을 찾았다.식사 도중 성시경은 최근 배우 하지원과 나눴던 대화를 떠올리며 결혼에 대한 고민을 털어놨다. 그는 전날 하지원의 유튜브 콘텐츠에 출연했다며 "누나랑 얘기한 게 좋았다"고 말했다. 이어 두 사람이 비슷한 나이에 결혼하지 않은 채 예술 분야에서 활동하고 있어 공감하는 부분이 많았다고 설명했다.성시경은 계속되는 활동으로 결혼할 시기를 놓치는 것 같다는 생각도 전했다. 그는 "좋은 타이밍에 그냥 결혼을 했으면 좋았을 텐데. 어떻게 일을 갑자기 끊겠냐"며 새로운 예능 프로그램 출연을 앞두고 느낀 고민도 털어놨다.이어 "좋은 오퍼가 들어오고 흥미로우면 한번 해보고 싶고. 그런 일이 반복되면 영원히 내 시간이 없어지는 거다"고 말했다. 그러면서 하지원과의 대화를 계기로 일과 결혼 사이에서 느끼는 고민이 더욱 커진 것 같다고 덧붙였다.한편 성시경은 최근 여성 아이돌에게 건넨 농담으로 구설에 올랐다. 지난 18일 공개된 '먹을텐데'에서는 자신보다 22살 어린 그룹 있지(ITZY) 멤버 채령과 식사하며 연애와 이상형에 관한 질문을 했다.당시 성시경은 채령의 매니저가 자신을 경계하지 않는 듯한 반응을 보이자 "나도 결혼 안 한 남잔데 너무 타깃에서 벗어나 매니저가 안심하는 얼굴이 진짜 꼴 보기 싫었다"고 농담했다. 이후 채령에게 어떤 남성을 좋아하는지 묻는 등 이성 관계에 관한 이야기를 이어갔다.영상이 공개된 뒤 시청자들의 반응은 엇갈렸다. 두 사람의 대화가 편안하고 유쾌했다는 의견이 나온 반면, 나이 차이가 큰 후배에게 연애 관련 질문을 거듭한 것은 부적절하다는 지적도 제기됐다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr