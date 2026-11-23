최미나수가 추운 날씨에 얇은 드레스를 입고 야외 진행을 맡은 것에 대해 팬들을 안심시켰다./사진=SNS

최미나수가 MAMA 레드카펫 진행을 맡았다. / 사진=유튜브 채널 'Mnet K-POP' 영상 캡처

이하 최미나수 글 전문

미스코리아 출신 방송인 최미나수가 '2026 마마 어워즈(2026 MAMA AWARDS)' 레드카펫 진행 당시 강추위 속 얇은 드레스 차림으로 우려를 샀던 것에 대해 직접 심경을 전했다.최미나수는 23일 자신의 SNS에 '2026 마마 어워즈' 현장 사진과 함께 장문의 글을 올렸다.그는 "처음 MAMA 레드카펫 MC를 맡게 됐다는 소식을 들었을 때부터 설렘 반, 걱정 반이었는데 어느새 이렇게 소중한 추억으로 남았다"며 "전 세계에서 모인 아티스트들과 팬들의 열정을 가까이에서 느끼고 음악이라는 하나의 언어로 모두가 연결되는 순간들을 함께할 수 있어 너무나 영광이었다"고 소감을 밝혔다.이어 "처음인 만큼 긴장도 많이 했고 모든 순간이 완벽하지만은 않았겠지만 그 안에서 또 새로운 저의 모습을 발견하고 한 뼘 더 성장할 수 있었던 것 같다"고 돌아봤다.특히 자신을 향한 걱정과 응원에 감사 인사를 전했다. 최미나수는 "이틀 동안 옆에서 든든하게 함께해 준 대휘 씨, 추운 날씨에도 보이지 않는 곳에서 고생해 주신 모든 제작진과 스태프들, 그리고 따뜻한 응원과 걱정까지 보내주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다"고 말했다.글 말미에는 "저는 지금 굉장히 따뜻하고 마음도 따끈따끈하고 맛난 음식 많이 먹었다"고 덧붙이며 팬들을 안심시켰다.앞서 최미나수는 지난 20일 일본 오사카 교세라돔 인근 야외에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 MC를 맡아 이대휘와 호흡을 맞췄다. 당시 최저 기온 8.7도, 평균 기온 10.3도의 쌀쌀한 날씨 속에 양쪽 어깨와 등이 드러나는 얇은 화이트 홀터넥 드레스를 입고 약 90분간 야외 진행을 이어갔다.중계 화면에는 최미나수가 찬 바람에 손에 든 마이크와 진행 카드가 흔들릴 정도로 온몸을 떨며 인터뷰하는 모습이 고스란히 담겼다. 인터뷰에 나선 김연경조차 최미나수를 향해 "괜찮냐"고 걱정할 정도였다. 방송 이후 온라인에서는 행사 시간과 기온을 고려하지 않은 방한 대책을 지적하며 "얼어 죽으라는 거냐"고 최미나수를 걱정하는 목소리가 쏟아졌다.최미나수는 2021년 제65회 미스코리아 선발대회 '선' 출신으로, 2022년 미스 어스에서 한국인 최초로 우승을 차지했다. 최근 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연해 얼굴을 알렸다.2026 MAMA AWARDS정말 꿈만 같았던 이틀이었어요 what an honor truly!처음 MAMA 레드카펫 MC를 맡게 되었다는 소식을 들었을 때부터 설렘 반, 걱정 반이었는데 어느새 이렇게 소중한 추억으로 남았네용전 세계에서 모인 아티스트분들과 팬분들의 열정을 가까이에서 느끼고(찌—잉) 음악이라는 하나의 언어로 모두가 연결되는 순간들을 함께할 수 있어 너무나 영광이였습니다.사실 처음인 만큼 긴장도 많이 했고, 모든 순간이 완벽하지만은 않았겠지만 그 안에서 또 새로운 저의 모습을 발견하고 한 뼘 더 성장할 수 있었던 것 같아요.무엇보다 이틀 동안 옆에서 든든하게 함께해 준 대휘씨 추운 날씨에도 보이지 않는 곳에서 고생해 주신 모든 제작진과 스태프분들, 그리고 따뜻한 응원과 걱정까지 보내주신 많은 분들께 진심으로 감사드려요 모두들 최고…. 너무 쏘우 쓰윗한 세상이라는것을 다시 한번 느꼈습니다즐거웠다!!!!마마!Thank you MAMA for the unforgettable two days. My heart is so full!P.S. 저는 지금 굉장히 따뜻하고 맘도 따끈따끈하구 맛난 음식 마이 묵었습니다~태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr