최미나수가 글로벌 시상식 레드카펫 MC와 시상자로 나서며 활동 영역을 넓혔다. / 사진=2026 MAMA 방송 화면 캡처

최미나수가 글로벌 시상식 레드카펫 MC와 시상자로 나서며 활동 영역을 넓혔다. / 사진=2026 MAMA 방송 화면 캡처, minasue way, 포토이즘

넷플릭스 예능 '솔로지옥5'로 얼굴을 알린 최미나수가 글로벌 시상식 레드카펫 MC와 시상자로 나서며 활동 영역을 넓혔다.최미나수는 지난 20일과 21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS'(2026 마마 어워즈)의 양일간 레드카펫 MC를 맡았다.최미나수는 총 180분간 이어진 레드카펫에서 유창한 영어 실력을 바탕으로 국내외 아티스트들과 소통했다. 아티스트들의 포토타임을 이끄는 것은 물론 인터뷰를 진행하며 현장 분위기에 맞춰 순발력을 발휘했다. 아티스트들의 의상에 담긴 컬러 포인트를 짚어주는가 하면, 강한 바람에 머리카락이 흩날려 당황하는 이들에게는 "바람이 예쁜 사람을 좋아해요"라는 말로 긴장을 풀어줬다.최미나수는 "이대휘 님과 함께 레드카펫 MC를 맡게 되어 영광이었다. 오늘의 별들이 만들어갈 빛나는 순간들을 함께 즐겨주시기 바랍니다"라는 인사로 진행을 마무리했다. 앞서 최미나수는 지난 20일 흰색 홀터넥 드레스를 입고 등장해 추위에 몸을 떠는 모습으로도 주목받았다. 당시 인터뷰에 나선 전 배구선수 김연경은 최미나수에게 "괜찮냐"며 걱정하는 모습을 보였다.최미나수는 레드카펫 진행에 이어 본 시상식에서 'FANS' CHOICE'(팬스 초이스)와 'FAVORITE M COUNTDOWN STAGE with Mnet Plus'(페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스) 부문 시상자로도 무대에 올랐다.한국인 최초 미스 어스 우승자인 최미나수는 '솔로지옥5'에 출연하며 대중적인 인지도를 쌓았다. 이후 tvN 예능 '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연해 스타일링 역량을 보여줬으며 광고 모델로도 활동하고 있다.제작사 TEO(테오)의 연애 리얼리티 '사사로운 만남추구'에서는 MC를 맡으며 연애 예능 출연자에서 진행자로 활동 반경을 넓혔다. 웨이브 예능 '전설의 수사', ENA 예능 '니돈내산' 등에도 출연하며 다양한 장르의 프로그램에 도전했다.최근에는 개인 유튜브 채널 'minasue way'(미나수웨이)를 개설했다. 영어로 진행하는 팟캐스트를 비롯해 한국의 의복과 음식을 소개하는 콘텐츠 등을 선보이고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr