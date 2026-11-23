남진이 '미운 우리 새끼'에 출연했다. / 사진=SBS

가수 남진이 아직 결혼하지 않은 두 딸을 언급했다.지난 15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 남진과 설운도의 데뷔 연차를 합쳐 100년을 기념하는 '백 년 잔치'가 진행됐다. 이날 허경환과 임원희는 트로트 가수 하루와 함께 두 사람의 데뷔 100주년을 축하하기 위해 모였다.방송에서는 남진과 설운도의 소원을 들어주는 백 년 돌잡이 이벤트가 마련됐다. 돌잡이 판에는 '평생 오빠 소리 듣기', '원희&경환 사위 되기', '딸의 결혼', '손주 보기' 등 다양한 소원이 적혀 있었다.이 과정에서 남진은 "두 딸이 42세, 46세인데 아직 결혼을 안 했다"고 밝혔다. 방송을 통해 공개된 두 딸의 사진 역시 남진을 닮은 외모로 이목을 끌었다.남진은 임원희와 허경환 중 누구를 사위로 선택하겠냐는 질문을 받았다. 이에 그는 "내가 볼 때 마음에 드는 것은 생각해본 적이 없기 때문에 연구해서 다음에 이야기해주겠다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.한편 1945년생인 남진은 1965년 '서울 플레이보이'로 데뷔해 올해 데뷔 61주년을 맞았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr