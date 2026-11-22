개그맨 김원효가 부산의 한 트랜스젠더 바에서 노래를 부르는 모습이 공개돼 온라인상에서 관심을 끌고 있다. / 사진=SNS 갈무리

개그맨 김원효가 부산의 한 트랜스젠더 바에서 노래를 부르는 모습이 공개돼 온라인상에서 관심을 끌고 있다. / 사진=SNS 갈무리

개그맨 김원효가 부산의 한 트랜스젠더 바에서 노래를 부르는 모습이 공개돼 온라인상에서 관심을 끌고 있다. / 사진=김원효 SNS

개그맨 김원효가 부산의 한 트랜스젠더 바에서 노래를 부르는 모습이 공개돼 온라인상에서 관심을 끌고 있다.지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 SNS에는 "저희 목마에 개그맨 김원효 님이 찾아주셨습니다. 찾아주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 영상이 올라왔다.영상에는 김원효가 마이크를 들고 노래를 부르는 모습이 담겼다. 그의 양옆에는 두 사람이 함께 무대에 올라 공연을 즐기고 있다. 해당 영상은 각종 SNS를 중심으로 확산하며 누리꾼들의 이목을 끌었다. 다만 영상이 게시된 날짜와 김원효가 실제로 해당 업소를 방문한 시점이 일치하는지는 확인되지 않았다.영상이 공개된 이후 일부 누리꾼들은 "연예계 대표 잉꼬부부인데 사실이 아니면 좋겠다", "오해가 있겠지", "진짜라면 너무 충격적이다" 등의 반응을 보였다. 김원효가 해당 장소를 찾은 구체적인 경위에 대해서도 궁금증을 나타냈다.그런 가운데 김원효는 22일 자신의 SNS를 통해 해외 출장 중인 근황을 전했다. 스페인으로 향하는 과정에서 아내 심진화와 반려견의 사진을 공유하며 가족을 향한 애정을 내비쳤다. 공항에 있는 명품 브랜드 샤넬 매장을 촬영한 김원효는 "여보, 원하는 거 있으면 다 얘기해"라는 문구를 덧붙였다. 이어 "여보, 3박 4일이야. 금방 갔다 올게", "잠깐 경유할 때 전화할게"라며 이동 상황을 아내에게 알렸다. 이후 심진화와 영상통화를 나누는 모습도 공개했다.김원효는 2011년 동료 개그우먼 심진화와 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS를 통해 결혼 생활을 꾸준히 공개하며 연예계 대표 잉꼬부부로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr