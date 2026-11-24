이현이가 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

이현이가 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

이현이가 '말자쇼'에 출연했다. / 사진=KBS

모델 겸 방송인 이현이가 두 아들을 사립초등학교에 보내고 있다고 밝히며 워킹맘으로서 겪은 고충을 털어놨다.지난 23일 방송된 KBS2 '말자쇼'는 '엄마의 세계' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서는 워킹맘의 육아 고충과 학부모 커뮤니티 가입 여부, 학교 교육 방식 등을 주제로 이야기를 나눴다.15개월 된 아이를 키우는 한 워킹맘은 아이와 함께 보내는 시간이 부족하다는 고민을 털어놨다. 이에 이현이는 "오은영 박사가 '함께하는 시간의 양보다 질, 밀도가 중요하다'라고 조언해 주신 적이 있다"며 "아이와 함께 있을 때는 핸드폰을 끄고 완전히 집중한다. 워킹맘의 온(ON), 오프(OFF)가 확실해야 한다"고 말했다.학부모 커뮤니티 활동에 대한 고민도 이어졌다. 초등학교 4학년 자녀를 둔 항공사 승무원은 "대화에 끼지 못하고 정보만 얻어가는 것도 미안해서 단체 메신저 방을 나왔다. 그런데 지금은 갈피를 잃었다"고 토로했다.학부모 모임을 주도한 경험이 있다는 이현이는 "참여를 못 해도 끝까지 있어야 한다"며 "정보를 알고 흔들리지 않는 것과 몰라서 하지 못하는 것은 다르다"고 조언했다. 김영희 역시 "눈으로 보는 건 필요하니 단체방에 들어가 있으라"고 거들었다.이어 이현이는 두 아들을 모두 사립초등학교에 보내고 있다며 "다 추첨인데 돼서 보내고 있다"고 밝혔다. 앞서 그는 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에 출연해 사립초등학교의 연간 학비가 1000만원 정도라고 밝힌 바 있다.첫째 아들의 교육을 두고 시행착오를 겪었던 일화도 공개했다. 이현이는 "첫째는 아이를 키우는 게 처음이니까 사립초 보내놓고 뭘 시켜야 할지 몰라서 학교와 집을 오갔다. 크리스마스쯤 선물 뭐 받고 싶냐 물어봤더니 학원 보내달라고 하더라"고 말했다.이어 "친구들이 다 학원에 가니까 거기가 뭐 하는 데었는지 모르고 가고 싶어 했다. 그러면 한번 보내볼까 하고 갔는데 후회하더라"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr